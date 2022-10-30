Стала известна причина большого числа жертв давки в Сеуле | 360°

Мир 30 октября 2022, 10:24 Стала известна причина большого числа жертв давки в Сеуле Yonhap: ближайшие заведения не впускали людей во время давки в центре Сеула Соцсети

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Расположенные рядом с местом трагедии в Сеуле магазины отказались впускать людей, когда началась давка. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Очевидцы заверили, что жертв могло быть меньше — люди пытались спастись в ближайших магазинах.

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«Их выставляли обратно на улицу, так как время работы закончилось», — отметили они.

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Давка, унесшая жизни полутора сотен человек, произошла в центре ночной жизни южнокорейской столицы — районе Итхэвон 29 октября. Хэллоуин собрал здесь более 100 тысяч человек.

По предварительным данным, трагедию могло спровоцировать появление поп-звезды в одном из баров. Полиция установила личности 140 из 151 погибшего в давке в центре Сеула. Число жертв при давке в центре Сеула среди россиян выросло до трех.

Власти Кореи объявили национальный траур из-за гибели людей на празднике, который продлится до 5 ноября.