Пострадавшей в давке в Сеуле россиянке оказали всю необходимую помощь | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 12:20 Пострадавшей в давке в Сеуле россиянке оказали всю необходимую помощь Секретарь посольства РФ Глотова: пострадавшую в давке в Сеуле россиянку госпитализировали

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Пострадавшей в массовой давке в Сеуле россиянке оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится в больнице. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь посольства России в Республике Корея, третий секретарь Ольга Глотова.

«Пока мы знаем об одной пострадавшей, она в больнице. Ей оказывается вся необходимая помощь», — сказала она.

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Глотова не уточнила состояние здоровья пострадавшей.

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«О состоянии пострадавшей ничего не известно, в больницу никого не пускают», — отметила пресс-секретарь посольства.

Сотрудник диппредставительства напомнила, что число погибших в массовой давке в Сеуле россиянок выросло до четырех. Тело четвертой женщины обнаружили недавно.

«Есть еще те, кто пропал без вести, и полиция сейчас ими занимается, устанавливает личности. <...> Это все, что известно на данный момент», — подытожила Глотова.

Власти Сеула получили более 3,7 тысячи обращений о пропавших без вести после массовой давки в районе Итхэвон. Число погибших в давке россиянок выросло до четырех.