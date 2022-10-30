Пострадавшей в давке в Сеуле россиянке оказали всю необходимую помощь | 360°

30 октября 2022, 12:20
Пострадавшей в давке в Сеуле россиянке оказали всю необходимую помощь
Секретарь посольства РФ Глотова: пострадавшую в давке в Сеуле россиянку госпитализировали
Пострадавшей в массовой давке в Сеуле россиянке оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится в больнице. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь посольства России в Республике Корея, третий секретарь Ольга Глотова.
«Пока мы знаем об одной пострадавшей, она в больнице. Ей оказывается вся необходимая помощь», — сказала она.
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Глотова не уточнила состояние здоровья пострадавшей.
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«О состоянии пострадавшей ничего не известно, в больницу никого не пускают», — отметила пресс-секретарь посольства.
Сотрудник диппредставительства напомнила, что число погибших в массовой давке в Сеуле россиянок выросло до четырех. Тело четвертой женщины обнаружили недавно.
«Есть еще те, кто пропал без вести, и полиция сейчас ими занимается, устанавливает личности. <...> Это все, что известно на данный момент», — подытожила Глотова.
Власти Сеула получили более 3,7 тысячи обращений о пропавших без вести после массовой давки в районе Итхэвон. Число погибших в давке россиянок выросло до четырех.
Южная Корея
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