Национальный траур объявили в Южной Корее из-за трагедии в Сеуле | 360°

Мир 30 октября 2022, 05:19 Национальный траур объявили в Южной Корее из-за трагедии в Сеуле Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур из-за происшествия в Сеуле Pxhere

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур в связи с давкой в Сеуле. Трансляцию его заявления в прямом эфире вел телеканал YTN. Глава государства, пообещал расследовать причины происшествия и принять меры на будущее, сообщило РИА «Новости».

Произошедшее глава Южной Кореи назвал «трагедией, которая не должна была произойти». Всем пострадавшим он обещал обеспечить надлежащее лечение. Также Юн Сок Ель пообещал сделать все для выяснения причин ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем.

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Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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«С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства», — заявил президент страны.

Трагедия произошла 29 октября на прогулочной улице Итхэвон. Причиной давки, как сообщили СМИ, могло стать появление знаменитого исполнителя в одном из баров, находящихся в переулке. Имя звезды не уточняется. Всего в этом районе в субботу собрались свыше 100 тысяч человек.