Эксклюзив 13 сентября 2023, 18:06 «Запустят механизм депортации». Прибалтика выживает русских, чтобы угодить хозяину Экс-сенатор Клинцевич: скоро Прибалтика запустит механизм депортации русских Памятник Свободы в Риге. / РИА «Новости»

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Латвийские власти поставили русскоговорящим жителям жесткое условие: заговорить на латышском, сдав экзамен, или паковать чемоданы. Люди в панике начали учить язык, но большинство из них так и получили необходимый балл на тесте. О продолжающейся русофобии и возможных последствиях массовой депортации «360» рассказал бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Далее — прямая речь.

Искусственная неприязнь и логический конец

[По всей Прибалтике бушует] искусственно созданная неприязнь и враждебность [по отношению к русским]. Россию демонизировали, постоянно искажая факты в попытках дискредитировать государство.

Хотя начали звучать и другие голоса. Министерство иностранных дел России серьезно высказалось в сторону Прибалтики, чтобы она сильно не шутила. Ведь в противном случае дела могут закончиться плохо.

Тем не менее я думаю, что американцы настоят [на продолжении темы русофобии в Литве, Латвии и Эстонии], чтобы довести все до логического конца.

Взрослым людям и пожилому поколению будет довольно трудно выучить новый язык. Большинство из них, скорее всего, его и не выучат до нужного уровня и, конечно, не сдадут экзамен.

Я не сомневаюсь, что власти Прибалтики запустят механизм депортации.

Либо ты, либо тебя

Прибалты давно в этой игре. Эстония, Латвия и Литва выполняют все указания нынешнего хозяина — США. Думаю, нас ждут серьезные испытания. [России стоит предусмотреть] более серьезные и решительные вещи, чтобы им было неповадно.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге. / РИА «Новости»

Хотя арсенал не такой уж большой. Они сами деградировали наши экономические отношения, опустили всю работу портов и железнодорожного транспорта.

Тем не менее кое-какие вещи остались, и мы должны этим воспользоваться, заявив, что с Россией так разговаривать и вести себя нельзя.

В противном случае будем продолжать иметь вал негативных предъявлений в отношении России и русских людей.

Готовность помочь

Русским людям, которые живут в Латвии, Литве или Эстонии, нужно оттуда уезжать и возвращаться в Россию. Но на территории Прибалтики большое количество пожилых и возрастных. Многим из них попросту некуда ехать в Россию.

У них нет ни контактов, ни связей. Старшее поколение на протяжение многих лет живет в Прибалтике, у них там уже дети и внуки. Они-то адаптировались, но старики не в состоянии это сделать.

РИА «Новости»

России нужно быть готовой принять этих людей. А то, что там фигурирует цифра в шесть тысяч человек, которых могут депортировать, боюсь, неправда. Их может быть намного больше. Нам надо быть готовыми.

Во-первых, России нельзя лишить их внимания и поддержки. Во-вторых, она не должна оставлять подобные действия безнаказанными для местных властей.