Мир 13 сентября 2023, 13:12 Власти Латвии депортируют не сдавших языковой экзамен россиян Провалившим экзамен на знание языка в Латвии россиянам грозит депортация Unsplash

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Латвийские власти продолжили ужесточать притеснения по национальному признаку. Теперь они собираются депортировать россиян, не сдавших экзамен на знание государственного языка, сообщило РИА «Новости».

По закону об иммиграции, срок действия ВМЖ для граждан России истекает в сентябре. После этого россияне должны подать заявку на одобрение постоянного места жительства в стране, предоставив сертификат о знании латышского языка на уровне А2. В ином случае им грозит депортация через 90 дней.

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Руководитель Государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко указал, что большее количество русскоговорящих людей провалили тестирование по латышскому языку с первого раза.

Сам экзамен включает в себя четыре части: аудирование, чтение, письмо и устная речь. Средние результаты — 71%, 73%, 56%, 67% соответственно. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать в каждом блоке минимум 60%.

Вороненко отметил, что многие не сдали тест. Однако парламент страны счел нецелесообразным депортировать большое число людей. Поэтому латвийские власти приняли в первом чтении поправки, дающие отсрочку на два года.

Ранее писатель Игорь Мальцев назвал нарушением прав человека решение Латвии высылать русскоязычных жителей из страны из-за несданных экзаменов по латышскому языку.