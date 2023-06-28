28 июня 2023, 17:28
Русские корни — статья за хулиганство. Власти Прибалтики официально оформили русофобию
Эксперт гражданского права Ярмуш: власти Прибалтики насаждают людям русофобские настроения
- 01Русофобия в Прибалтике
- 02Юрист Мария Ярмуш: поддержку России рассматривают как антигосударственную деятельность
- 03Главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич: раньше ЕС сдерживал Прибалтику, но затем дал полную свободу действий
- 04Разрушение крупных памятников в Европе: героям здесь не место
Литва, Эстония и Латвия продолжают подливать масло в огонь: страны Балтии заявили, что официально оформили русофобию. На территории этих государств запрещено отмечать исторически важные праздники, участвовать в мирных акциях и поддерживать в любых смыслах Россию. Власти расценивают подобные действия открытой антигосударственной деятельностью и с легкостью заводят уголовное дело или лично угрожают. Куда подевалась европейская толерантность и законны ли действия против русских — в материале «360».
Русофобия в Прибалтике
Русофобская политика прибалтийских властей теперь приняла юридическое оформление. Оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в адрес тех граждан, кто поддерживает Россию, сообщило РИА «Новости».
По словам заместителя директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Владимира Андреева, такие действия нельзя считать правильными. Он также выразил уверенность в том, что страны борются с историческими фактами.
«В прибалтийских государствах это не только сокрушение памятников советским воинам и отвратительная борьба с историей. Это еще конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных и внутренних делах. Выразившие свою позицию сразу попадают под угрозу уголовного преследования. Это неправильно и страшно. Это и есть русофобия в таком юридическом оформлении», — объяснил Андреев.
Дань памяти героям — преступление?
В качестве примера он привел ситуацию с уголовными делами, которые возбудили против участников памятных мероприятий в Прибалтике. Андреев подчеркнул, что таких граждан может спасти лишь своевременное вмешательство.
«Активисты, которые выходят на мемориальные торжества по случаю наших праздников с российским флагом, оказываются под уголовными делами. Спасло только своевременное вмешательство, чудесным образом кто-то из них выходил на свободу», — сказал замдиректора департамента.
Защита прав россиян за границей
В понедельник, 26 июня, в Госдуме призвали рассмотреть вопрос о введении уголовного наказания за русофобию. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая заявила «Известиям», что депутаты намерены защищать не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом.
Она допустила, что русофобию чаще всего проявляют сами иностранные чиновники, а потому ответственность должна лечь на них.
«Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», — пояснила вице-спикер.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Юрист Мария Ярмуш: поддержку России рассматривают как антигосударственную деятельность
Все российское или русское — преступление
Бывшие республики СССР — Латвия, Литва и Эстония — враждебно и негативно настроены против России. Русофобия там процветает — риторика самая что ни на есть антироссийская.
Если жители этих стран выходят на улицу и открыто поддерживают Россию, они рискуют тут же попасть под уголовное следование. В уголовном законе Прибалтики нет какой-то специальной специальной статьи, которая наказывала бы за высказывание мнения и поддержки.
Это относится к поддержке не только нынешних действий России, но и в целом "русского мира". Даже открытое празднование каких-то памятных мероприятий, связанных с историей (например, Победа в Великой Отечественной войне), попадают под эту категорию.
Накал в обществе
Прямого запрета [на поддержку России] нет, но власти выстроили общую политическую конъюнктуру (обстановка общественной жизни — прим. ред.) так, что любые высказывания и действия в поддержку России будут расцениваться как антигосударственная или оппозиционная деятельность.
Прибалтийские власти найдут любой способ и статью, чтобы привлечь людей к уголовной ответственности. К примеру, могут приплести к празднованию мероприятия статью о хулиганстве, неподчинении требованиям полиции или организации незаконных митингов.
Может дойти до того, что власти сами устраивают или провоцируют общественные беспорядки, а затем обвиняют в этом русских — якобы участников акций в поддержку России.
Это русофобские настроения власть имущих, которые насаждают такое же состояние среди своего населения. Любые попытки жителей противостоять будут расцениваться как антигосударственная деятельность и караться самым серьезным образом.
Противоречие законам
Безусловно, это незаконно и прежде всего противоречит конвенции о правах человека. Документ дает возможность иметь каждому жителю свободу совести, высказываний, мнения и объединения, чтобы выходить на какие-то митинги.
Все подобные действия будут моментально караться, в особенности если это связано с Россией. Не будем забывать, что в Прибалтике официальная риторика направлена на осуждение России и связана с открытой русофобией.
Главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич: раньше ЕС сдерживал Прибалтику, но затем дал полную свободу действий
Вечный враждебный настрой
Вопрос о законности — последнее, что интересует в последнее время прибалтийских властей. Они хорошо используют тот шанс, который у них появился.
После 2014 года им [странам Балтии] необходимо было сдерживаться. Европа, в целом занимая антироссийскую политику, время от времени «приостанавливала» Таллин, Ригу и Вильнюс. ЕС указывал на то, что не стоит настолько очевидно демонстрировать враждебное настроение к русским.
Евросоюз призывал соблюдать хотя бы минимальный такт. Предположим, если власти отправляют человека в тюрьму, то дайте ему хоть собрать личные вещи.
Таким образом, происходила практическая ситуация до событий, связанных с Крымом. Однако после 24 февраля 2022 года отношение стало еще хуже, и наши оппоненты перешли к неправовым действиям.
Ответная реакция России
Ситуации юридически противоречат как законам Прибалтики, так и основным нормам и правилам Европейского союза. Сейчас стоит вопрос о том, что власти Литвы, Латвии и Эстонии фактически готовят массовые депортации.
С нашей стороны единственный способ воздействовать и предотвращать эту ситуацию — невоенное силовое воздействие. К слову, Россию как раз-таки провоцируют на военный ответ, но этого мы не можем допустить.
В качестве ответного контрвоздействия Москва может ввести жесткую экономическую, энергетическую и прочие блокады. Как минимум для Эстонии и Латвии подобное действие со стороны России — обязательный шаг.
Кто ответственен за решение проблемы
Нужны, конечно, официальные заявления представителей МИД в Прибалтике, но решение самой проблемы лежит за пределами компетенций Министерства иностранных дел. Ситуация больше относится к работе Совета безопасности и лично президенту каждой прибалтийской страны.
Реалии таковы, что сегодня там русские жители не смогут бороться за организацию памятных мероприятий. Любые попытки вспомнить историю будут пресекать и моментально относить к категории «поддержка России в любых ее действиях».
Разрушение крупных памятников в Европе: героям здесь не место
Польша — лидер уничтожения истории
На территории бывших республик СССР периодически сносят памятники и мемориалы советским солдатам. Наиболее враждебно настроенное государство в этом плане — Польша.
Она «лидирует в антироссийской гонке» по сносу памятников, однажды заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава ведомства подчеркнул, что в стране «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».
Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале отмечал, что на 2022 год в Европе демонтировали в общей сложности около трех тысяч памятников. В одной только Польше из 561 монументов к началу специальной военной операции осталось не больше 100.
«Еще раз подчеркну: более 460 памятников было уничтожено еще до начала операции по денацификации Украины, которой сегодня на Западе прикрывают любое русофобское безумие», — написал военкор.
Демонтаж монумента Освободителям Риги
Одним из самых громких случаев в 2022 году стало разрушение монумента, посвященного Великой Отечественной войне, — памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Власти столицы Латвии решили снести колонну высотой 79 метров, а также скульптурные изображения Матери-Родины и солдат.
Латвийских русских, пришедших на мирную акцию против сноса памятника, сразу задержала полиция. Из «оружия» у участников «митинга» были лишь цветы и вера в то, что историю не станут стирать с лица земли.
Вскоре Комитет ООН по правам человека призвал власти Прибалтики прекратить уничтожение исторической памяти.
Снос мемориальных стел в Вильнюсе
В декабре 2022 года литовские власти демонтировали памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище Вильнюса, хотя в октябре Комитет по правам человека ООН уведомил их, что помещает подобные монументы под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от демонтажа.
Литовское правительство обжаловало это решение, добившись поставленной цели.
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