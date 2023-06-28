Эксклюзив 28 июня 2023, 17:28 Русские корни — статья за хулиганство. Власти Прибалтики официально оформили русофобию Эксперт гражданского права Ярмуш: власти Прибалтики насаждают людям русофобские настроения РИА «Новости»

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Литва, Эстония и Латвия продолжают подливать масло в огонь: страны Балтии заявили, что официально оформили русофобию. На территории этих государств запрещено отмечать исторически важные праздники, участвовать в мирных акциях и поддерживать в любых смыслах Россию. Власти расценивают подобные действия открытой антигосударственной деятельностью и с легкостью заводят уголовное дело или лично угрожают. Куда подевалась европейская толерантность и законны ли действия против русских — в материале «360».

1 Русофобия в Прибалтике Русофобская политика прибалтийских властей теперь приняла юридическое оформление. Оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в адрес тех граждан, кто поддерживает Россию, сообщило РИА «Новости». По словам заместителя директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Владимира Андреева, такие действия нельзя считать правильными. Он также выразил уверенность в том, что страны борются с историческими фактами. «В прибалтийских государствах это не только сокрушение памятников советским воинам и отвратительная борьба с историей. Это еще конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных и внутренних делах. Выразившие свою позицию сразу попадают под угрозу уголовного преследования. Это неправильно и страшно. Это и есть русофобия в таком юридическом оформлении», — объяснил Андреев. Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. / РИА «Новости» Дань памяти героям — преступление? В качестве примера он привел ситуацию с уголовными делами, которые возбудили против участников памятных мероприятий в Прибалтике. Андреев подчеркнул, что таких граждан может спасти лишь своевременное вмешательство. «Активисты, которые выходят на мемориальные торжества по случаю наших праздников с российским флагом, оказываются под уголовными делами. Спасло только своевременное вмешательство, чудесным образом кто-то из них выходил на свободу», — сказал замдиректора департамента. Защита прав россиян за границей В понедельник, 26 июня, в Госдуме призвали рассмотреть вопрос о введении уголовного наказания за русофобию. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая заявила «Известиям», что депутаты намерены защищать не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом. Она допустила, что русофобию чаще всего проявляют сами иностранные чиновники, а потому ответственность должна лечь на них. «Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», — пояснила вице-спикер. РИА «Новости»

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Юрист Мария Ярмуш: поддержку России рассматривают как антигосударственную деятельность Все российское или русское — преступление Бывшие республики СССР — Латвия, Литва и Эстония — враждебно и негативно настроены против России. Русофобия там процветает — риторика самая что ни на есть антироссийская. Если жители этих стран выходят на улицу и открыто поддерживают Россию, они рискуют тут же попасть под уголовное следование. В уголовном законе Прибалтики нет какой-то специальной специальной статьи, которая наказывала бы за высказывание мнения и поддержки. Это относится к поддержке не только нынешних действий России, но и в целом "русского мира". Даже открытое празднование каких-то памятных мероприятий, связанных с историей (например, Победа в Великой Отечественной войне), попадают под эту категорию. Посол России в Латвии Михаил Ванин (справа) возлагает цветы в день 77-й годовщины Победы в ВОВ на территории мемориального комплекса «Освободители Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге. / РИА «Новости» Накал в обществе Прямого запрета [на поддержку России] нет, но власти выстроили общую политическую конъюнктуру (обстановка общественной жизни — прим. ред.) так, что любые высказывания и действия в поддержку России будут расцениваться как антигосударственная или оппозиционная деятельность. Прибалтийские власти найдут любой способ и статью, чтобы привлечь людей к уголовной ответственности. К примеру, могут приплести к празднованию мероприятия статью о хулиганстве, неподчинении требованиям полиции или организации незаконных митингов. Может дойти до того, что власти сами устраивают или провоцируют общественные беспорядки, а затем обвиняют в этом русских — якобы участников акций в поддержку России. Это русофобские настроения власть имущих, которые насаждают такое же состояние среди своего населения. Любые попытки жителей противостоять будут расцениваться как антигосударственная деятельность и караться самым серьезным образом. Противоречие законам Безусловно, это незаконно и прежде всего противоречит конвенции о правах человека. Документ дает возможность иметь каждому жителю свободу совести, высказываний, мнения и объединения, чтобы выходить на какие-то митинги. Все подобные действия будут моментально караться, в особенности если это связано с Россией. Не будем забывать, что в Прибалтике официальная риторика направлена на осуждение России и связана с открытой русофобией. РИА «Новости»

3 Главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич: раньше ЕС сдерживал Прибалтику, но затем дал полную свободу действий Вечный враждебный настрой Вопрос о законности — последнее, что интересует в последнее время прибалтийских властей. Они хорошо используют тот шанс, который у них появился. После 2014 года им [странам Балтии] необходимо было сдерживаться. Европа, в целом занимая антироссийскую политику, время от времени «приостанавливала» Таллин, Ригу и Вильнюс. ЕС указывал на то, что не стоит настолько очевидно демонстрировать враждебное настроение к русским. Евросоюз призывал соблюдать хотя бы минимальный такт. Предположим, если власти отправляют человека в тюрьму, то дайте ему хоть собрать личные вещи. Таким образом, происходила практическая ситуация до событий, связанных с Крымом. Однако после 24 февраля 2022 года отношение стало еще хуже, и наши оппоненты перешли к неправовым действиям. РИА «Новости» Ответная реакция России Ситуации юридически противоречат как законам Прибалтики, так и основным нормам и правилам Европейского союза. Сейчас стоит вопрос о том, что власти Литвы, Латвии и Эстонии фактически готовят массовые депортации. С нашей стороны единственный способ воздействовать и предотвращать эту ситуацию — невоенное силовое воздействие. К слову, Россию как раз-таки провоцируют на военный ответ, но этого мы не можем допустить. В качестве ответного контрвоздействия Москва может ввести жесткую экономическую, энергетическую и прочие блокады. Как минимум для Эстонии и Латвии подобное действие со стороны России — обязательный шаг. Freepik Кто ответственен за решение проблемы Нужны, конечно, официальные заявления представителей МИД в Прибалтике, но решение самой проблемы лежит за пределами компетенций Министерства иностранных дел. Ситуация больше относится к работе Совета безопасности и лично президенту каждой прибалтийской страны. Реалии таковы, что сегодня там русские жители не смогут бороться за организацию памятных мероприятий. Любые попытки вспомнить историю будут пресекать и моментально относить к категории «поддержка России в любых ее действиях».

4 Разрушение крупных памятников в Европе: героям здесь не место Польша — лидер уничтожения истории На территории бывших республик СССР периодически сносят памятники и мемориалы советским солдатам. Наиболее враждебно настроенное государство в этом плане — Польша. Снос памятника солдатам советской Красной Армии в польском городе Бжег. / Telegram Она «лидирует в антироссийской гонке» по сносу памятников, однажды заявил глава МИД России Сергей Лавров. Глава ведомства подчеркнул, что в стране «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи». Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале отмечал, что на 2022 год в Европе демонтировали в общей сложности около трех тысяч памятников. В одной только Польше из 561 монументов к началу специальной военной операции осталось не больше 100. «Еще раз подчеркну: более 460 памятников было уничтожено еще до начала операции по денацификации Украины, которой сегодня на Западе прикрывают любое русофобское безумие», — написал военкор. Демонтаж монумента Освободителям Риги Одним из самых громких случаев в 2022 году стало разрушение монумента, посвященного Великой Отечественной войне, — памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Власти столицы Латвии решили снести колонну высотой 79 метров, а также скульптурные изображения Матери-Родины и солдат. Латвийских русских, пришедших на мирную акцию против сноса памятника, сразу задержала полиция. Из «оружия» у участников «митинга» были лишь цветы и вера в то, что историю не станут стирать с лица земли. Вскоре Комитет ООН по правам человека призвал власти Прибалтики прекратить уничтожение исторической памяти. Снос мемориальных стел в Вильнюсе В декабре 2022 года литовские власти демонтировали памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище Вильнюса, хотя в октябре Комитет по правам человека ООН уведомил их, что помещает подобные монументы под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от демонтажа. Литовское правительство обжаловало это решение, добившись поставленной цели.