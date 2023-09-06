Мир 06 сентября 2023, 03:13 Минобразования Латвии приказало уничтожать книги на русском языке Корреспондент Стефанов: в Латвии начали уничтожать книги на русском языке Freepik

Читать 360tv в

Министерство образования Латвии дало указание уничтожать книги на русском языке. Об этом в Telegram-канале сообщил спецкор журналист Алексей Стефанов.

«Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке», — написал он.

Реклама

Стефанов уточнил, что приказ касается не только произведений русских классиков, но и в целом всех книг, которые публиковали на русском языке, в том числе переводы иностранной литературы. Например, романы Роберта Льюиса Стивенсона, Майна Рида и другие.

Ранее стало известно, что миграционная служба Латвии начала аннулировать виды на жительство у нескольких тысяч россиян, проживающих в республике. В большинстве своем это люди пожилого возраста, которые не знали о миграционной кампании.