Мир 06 сентября 2023, 08:51 Москалькова пообещала передать в ООН данные о случаях нарушений прав россиян в Латвии Москалькова: руководство Латвии нарушило права человека по отношению к россиянам Pxhere

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Власти Латвии с помощью языкового экзамена умышленно создают условия для выдворения граждан России из страны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Она пообещала обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и передать информацию о проблеме притеснения россиян в Латвии.

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«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека», — отметила омбудсмен.

Москалькова рассказала, что больше всего проблем экзамены по латышскому языку вызовут у людей пенсионного возраста.

«Большинство из этих людей — пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времен СССР. Сдать экзамен для них — огромная проблема», — сообщила она.

Ранее Министерство образования Латвии дало указание уничтожать книги на русском языке. Ликвидации подлежали как произведения классиков, так и переводные романы.