Мир 01 марта 2023, 21:38 Праздник сатанизма. Европа отбирает детей украинских беженцев Украинский политолог Дудчак заявил, что в Европе идет борьба с человеческим родом freepik

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Власти Европы отбирают детей из семей украинских беженцев. Поводом может стать любой голословный донос истинного европейца. Бороться с ювенальной системой дорого и почти невозможно. Дипломаты Украины даже не пытаются помочь соотечественникам: с момента принятия статуса беженца они должны полностью подчиниться законам принимающей стороны.

Прелести ювенальной системы

Европейские ювенальные службы все чаще отбирают детей у украинских беженцев. Их полностью или частично лишают родительских прав и запрещают видеться с ребенком, не говорят, что с ним и где он находится, рассказало украинское издание «Страна.ua».

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В полицию, по словам пострадавших, может донести любой местный житель. Даже если просто заподозрит, что с ребенком как-то не так обращаются. До сведения властей непременно доведут и случаи, когда с детьми громко разговаривают или — того хуже — одергивают при посторонних.

Только в Германии уже более 100 случаев, когда у украинцев забирали детей. Практически все они не говорят по-немецки и не знают английского языка. Вернуть удалось лишь одного ребенка. Власти и дипломаты Украины отказываются хоть как-то помочь своим гражданам.

РИА «Новости»

Три немецкие истории

Елена из Днепра вместе с двумя сыновьями остановилась в немецком интернате семейного типа, но потом сменила его на лагерь для беженцев: там обещали условия получше. Буквально через несколько дней к женщине приехали представители ювенальных служб.

Оказалось, кто-то пожаловался: якобы украинка не смотрит за младшим четырехлетним сыном, плохо его кормит и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности. Проверять ничего не стали, просто забрали ребенка из песочницы, где тот играл.

Суды никакого результата не дали: за последние семь месяцев Елена видела мальчика лишь три раза. Сейчас у женщины хотят забрать и старшего 16-летнего сына. Украинские дипломаты в помощи отказали: беженка обязана подчинятся немецкому законодательству.

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Киевлянка Оксана приехала в Германию с девятилетним сыном. Украинцам выделила комнату молодая семья. Спустя три месяца у мальчика начались сильные боли в животе. Врачи заявили, что с ребенком все в порядке, ему нужно просто больше гулять и пить обезболивающее.

Женщина свозила сына на родину, и там оказалось, что у него эрозивно-язвенный гастрит. Елена пролечила ребенка в течение месяца, после чего они снова вернулись в Германию. Боли в животе возобновились, а доктора-немцы опять настаивали, что мальчик здоров.

Поздно вечером полиция выбила дверь и забрала ребенка: врачи пожаловались, что мать чрезмерно занимается лечением сына и сама спровоцировала у него боли. Сейчас он в интернате, и надежд вызволить мальчика оттуда пока никаких нет. Консульство в помощи отказало.

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Елена из Северодонецка и ее девятилетняя дочь несколько месяцев прожили в лагере для беженцев. Девочка плохо засыпала, и мать решила обратиться к местному психологу. Ребенка оставили в клинике для наблюдения, а так как он разволновался — вызвали сотрудников ювенальных служб.

Суд частично лишил мать родительских прав и разрешил увидеться с дочерью лишь спустя две недели. Девочка была вся поцарапанная, на лице синяки, практически не разговаривала. Врачи заявили, что она сама себя била.

После этого Елене вообще запретили видеться с дочерью. Женщина не знает, где находится ее ребенок. Известно лишь, что ее лечат и дают какие-то психотропные препараты. Украинка настроена бороться за девочку и вернуться на родину.

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Настоящая Европа

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заметил в беседе с «360», что беженцы с Украины логично стремятся попасть в наиболее развитые европейские страны. Поэтому та же Германия пользуется популярностью.

Многие сразу пытаются найти работу на новом месте, другие живут на пособия, которые также разнятся: где-то выше, где-то пониже. Политолог отметил, что в некоторых регионах Польши вообще отказались предоставлять бесплатное жилье украинцам.

Многие люди убедились в том, что про Европу говорили правду. Они столкнулись с ювенальной юстицией, не всем нравятся уроки «секс-просвета» в школах. Но вы же хотели в Европу? Значит, принимайте все по списку, там нет такого — это беру, это не беру. Александр Дудчак украинский политолог, экономист

По европейским нормам все в порядке. Если беженцы хотят добиться справедливости, с их точки зрения, украинское консульство не поможет. Оно никогда не рискнет выступать против европейских ценностей — ведь Украина так хочет в ЕС.

Борьба с родом человеческим

Дудчак отметил, что уже не раз слышал истории, связанные с изъятием детей у украинских родителей и пропажей подростков, которых родственники отправляли за рубеж без сопровождения, а теперь не могут разыскать.

«Трудно понять, зачем отнимать детей, которых даже не отдают в семьи, а оставляют в интернатах. Ну, а в чем смысл пропаганды ЛГБТ, которая противоречит физиологии человека? Они продвигают совершенно человеконенавистнические идеи, легализуют зоофилию и педофилию — какой в этом смысл?» — спросил политолог.

Он отметил, что сегодня европейский родитель рискует получить срок уже за то, что попытается отговорить своего несовершеннолетнего ребенка менять пол. Подобные нападки на нормальных людей можно сравнить с сатанизмом — борьбой с родом человеческим.

«Все в рамках одной политики: уничтожения человека как вида. Кому-то хочется сократить численность населения на планете», — заключил Дудчак.