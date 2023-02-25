Мир 25 февраля 2023, 08:06 Украинские беженцы столкнулись с рабской эксплуатацией в Великобритании Красный крест выявил случаи эксплуатации британцами украинских беженцев РИА «Новости»

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Около 115 000 украинцев приехали в Великобританию в рамках программы «Дом для Украины», однако некоторые из них столкнулись с откровенной рабской эксплуатацией. Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на доклад Красного креста.

«Они (сотрудники британского Красного Креста — прим. ред.) заявили, что стали свидетелями „долговой кабалы“ и того, что людей „заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья“, — говорится в сообщении издания.

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Кроме этого в Красном кресте добавили, что принимающие стороны требовали от беженцев бесплатной работы для компенсации возросшей стоимости жилья, включая коммунальные платежи и расходы на питание, понесенные при их размещении.

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Более того к работам привлекают и детей вместо того, чтобы отправлять их на учебу в школы. При этом арендодатели продолжают получать от правительства ежемесячную выплату в размере 350 фунтов стерлингов (31 тысяча рублей) за предоставление жилища для украинских беженцев. В ближайшее время власти увеличат размеры поддержки до 500 фунтов стерлингов (45 тысяч рублей).

В Красном кресте отметили, что таких случаев выявлено не много, но в организации приняли решение следить за ситуацией и, в случае обращения украинцев, срочно оказать им помощь.

Ранее стало известно, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил в своем доме украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына и даже их пса.