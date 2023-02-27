Мир 27 февраля 2023, 06:36 Украинские беженцы пожаловались на катастрофически низкие пособия в Швеции SVT: сотни украинских беженцев в Швеции не смогли найти работу и обеспечить себя даже едой РИА «Новости»

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Сотни беженцев с Украины в Швеции остались без средств к существованию. Они не смогли найти работу из-за незнания языка и получили суточные социальные выплаты, которых не хватило даже на еду, рассказал телеканал SVT.

«На самые насущные нужды не хватает, поэтому многие приходят в церковь. Ранее мы протестовали против низких суточных», — рассказала диакон Шведской церкви в епархии Лунда Карита Ибарра.

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Украинские беженцы оформили положенные суточные выплаты — 71 крона (514 рублей) с надбавкой на детей от 37 до 50 крон (от 268 до 362 рублей). Специалист по стратегии интеграции в административном совете округа Кроноберг Эва Йонссон рассказала, что этого не хватает даже на еду. Украинцы каждый день приходят в социальные службы, общественные организации, к волонтерам и в церкви за бесплатными обедами.

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Александра Еременко рассказала телеканалу, что владела в Одессе парфюмерными магазинами, а теперь едва сводит концы с концами. Она, как и многие другие приезжие, не смогла найти работу из-за незнания шведского языка. В общей сложности Швеция приняла около 40 тысяч беженцев с Украины, на суточные живут чуть более 12 тысяч человек. Сотни приезжих оказались за чертой бедности из-за слишком низких пособий.

Украинские дети ранее пожаловались на травлю в американских школах. У 13-летней девочки в Сан-Франциско отобрали телефон и стали угрожать, и родители потребовали перевести ее в другое учреждение.