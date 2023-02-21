Мир 21 февраля 2023, 18:54 😭 Зоофилы на марше. Испанцы декриминализировали секс с животными Психотерапевт Миллер объяснила, чем больны испанцы, разрешившие секс с животными freepik

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Испания одобрила зоофилию, если она не несет серьезного вреда животному. Возможно, дело в том, что моральные нормы обществу начали диктовать политики. Тогда следующим шагом западных вожаков может стать декриминализация педофилии.

Испанские депутаты решили, что секс человека с животным будет наказуем лишь в том случае, если это «причинит вред позвоночному животному, требующий ветеринарного лечения для восстановления его здоровья».

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Поправку внесла партия United We Can — «Вместе мы можем». Парадоксально, но она же ранее постановила, что «собаки, кошки и другие животные должны считаться разумными существами или же живыми существами, наделенными чувствительностью».

В стране между тем предусмотрены тюремные сроки от 12 до 24 месяцев за убийство пробравшейся в дом крысы. Штрафами до 200 тысяч евро наказывают не зарегистрированных в качестве заводчиков владельцев беременных собак.

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Отсутствие нравственных норм

Сексолог и психотерапевт Александра Миллер в разговоре с «360» напомнила, что желание секса с животными — девиация, отклонение от устойчивого поведения личности. Однако сейчас у людей настолько размыты рамки, что и секс с несовершеннолетними пытаются объявить нормой.

«Возможно, фантазии о зоофилии появляются у людей, когда они закрыты от общества, ведут асоциальный образ жизни. Близость с человеком не является безопасной для такой личности: он считает, что подобные отношения принесут какую-то душевную травму», — предположила врач.

Такие выходящие за нормы наклонности можно объяснить и каким-то отклонением психики, повреждением мозга. Причиной может быть и неудачный сексуальный опыт или жестокое обращение в детстве.

Печальная на самом деле картина. Если у пациента размыты рамки какой-то духовности, нравственных норм, то лечение довольно проблематично. Происходит деформация личности. Однако иногда человека можно вернуть в нормальную жизнь. Александра Миллер

Все дело в политиках

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш подтвердила, что современные западные элиты стремятся декриминализировать и популяризировать различные сексуальные извращения, в том числе зоофилию.

«Такие отклонения вводятся в общественное сознание как приемлемое поведение людей. Когда в 2015 году уголовным законом были запрещены сексуальные отношения с животными, оценку подобным действиям давало общество», — объяснила она «360».

Сейчас политики с либеральным настроем внушают народу вседозволенность и активно ее пропагандируют. По мнению адвоката, это неприкрытый удар по семейным ценностям. Зато в сторону испанских защитников животных сделали реверанс фразой «если животное при этом не страдает и не требует лечения».

«Подчеркну: и ранее было не так много уголовных дел по данной статье. Тем не менее общество и государство давали оценку подобным извращениям. Декриминализируя сексуальные отношения с животными, государство намекает обществу: „Так себя вести можно, мы не только не осуждаем, мы это разрешаем“», — сказала адвокат.

Эта тенденция прослеживается во многих западных странах — местные политики пытаются оправдать даже педофилию и хотят дать возможность заниматься ею открыто, подытожила Ярмуш.