Власть 13 февраля 2023, 02:16 Пушков оценил будущее украинских беженцев в Польше Сенатор Пушков: отношение поляков к украинским беженцем в будущем будет ухудшаться РИА «Новости»

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Отношение к украинским беженцам со стороны поляков будет только ухудшаться. Так считает сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он прокомментировал результаты соцопроса, проведенного в Польше.

Более 68% поляков заявили, что негативно относятся к украинским беженцам. Также респонденты отметили, что их отношение сместилось в худшую сторону за последние шесть месяцев. Данные опроса несколько дней назад опубликовала польская пресса.

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«Дальше, по мере истончения ткани „солидарности“, в Польше отношение к украинцам будет еще хуже. Интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом», — написал Пушков.

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Он добавил, что это связано в том числе с тем, что большинство из перебравшихся в Европу приехали туда не работать, а только получать помощь, поскольку «Украине все должны». Сенатор назвал это «логикой Майдана».

Другой опрос — среди жителей Германии — ранее показал, что более 50% немцев считают число прибывших в их страну беженцев слишком большим.