Здоровье 14 января 2024, 02:30 Участники Давосского форума обсудят «болезнь X», способную убить миллионы человек Участники форума в Давосе обсудят гипотетическую пандемию «болезни X» Unsplash

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Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Давосе, обсудят сценарий распространения смертельной «болезни X». Гипотетическая инфекция может оказаться в десятки раз опаснее коронавируса.

Спикеры форума обсудят предупреждения Всемирной организации здравоохранения о риске появления новой болезни. Участники дискуссии обсудят, какие меры необходимо принять, чтобы подготовить системы здравоохранения стран к более масштабной пандемии, учитывая уроки вспышки COVID-19.

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Панель, посвященная «болезни X», состоится 17 января. Главными спикерами станут глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус и председатель правления разработавшей вакцину от коронавируса компании AstraZeneca Мишель Демаре.

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января. Его посетят представители около 60 стран, ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского. По информации СМИ, в ходе форума американские чиновники попросят Зеленского предоставить более конкретный план действий ВСУ на предстоящий год.