Трамп резко высказался об инфекционисте Фаучи и сенаторе Макконнелле

Бывший президент США Дональд Трамп грубо высказался о лидере республиканцев в сенате США Митче Макконнелле и инфекционисте Энтони Фаучи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, Трамп назвал Макконнелла «безнадежным неудачником». Что касается Фаучи, то экс-президент США задался вопросом: «Вы когда-нибудь видели, кто был бы так полон дерьма?». Также у Трампа вызвало сожаление, что бывший вице-президент США Майк Пенс заверил подсчет голосов на выборах главы государства.

«Я хотел бы, чтобы у Майка Пенса хватило смелости отправить результаты обратно в законодательные органы. Он мне нравился. Я был так разочарован», — признался Трамп.