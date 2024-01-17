Мир 17 января 2024, 17:32 Обсуждение «болезни X» в Давосе назвали рутинной работой ученых Попова: обсуждение «болезни X» на ВЭФ в Давосе — рутинная работа ученых РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала рутинной работой экспертов обсуждение на ВЭФ в Давосе так называемой «болезни Х». О том, с какой целью специалисты ведут дискуссии по этому по поводу и к чему хотят прийти, она объяснила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Это обычная рутинная работа экспертов, ученых — просчитать все возможные, вероятные сценарии развития при любом вирусе», — подчеркнула Попова.

Реклама

По ее словам, когда речь идет о гипотетическом новом вирусе гриппа с пандемическим потенциалом, все эти моменты также просчитывают. Как и в случае с другим вирусом, способном преодолеть межвидовый барьер.

«Это самые такие рисковые ситуации», — пояснила специалист.

Отдельно она обратила внимание на термин «болезнь Х». Он существует уже много лет, уточнила Попова. Но при этом какие свойства и параметры будут характеризовать ее, не знает никто.

С учетом этого, как заметила глава ведомства, можно предполагать любые цифры смертности из-за этого гипотетического заболевания. Главным, по словам Поповой, остается правильный выбор способов защиты.

Российские специалисты, указала она, ведут работу и над новыми вакцинами, и над быстрыми тест-системами.

О том, что участники Всемирного экономического форума в Давосе собираются обсудить сценарий распространения «болезни X», стало известно 14 января.

На это сообщение отреагировал Роспотребнадзор, обратив внимание, что включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций.