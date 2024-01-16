Мир 16 января 2024, 02:14 Маск отреагировал на просьбу Зеленского о созыве мирного саммита по Украине Маск заявил, что надеется на мирный саммит по Украине по просьбе Зеленского РИА «Новости»

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что надеется на организацию мирного саммита по Украине по просьбе ее президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети X.

«Надеюсь, что это произойдет», — написал он.

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Таким образом Маск отреагировал на слова швейцарского президента Виолы Амхерд, которая ранее рассказала, что украинский лидер попросил ее организовать такое мероприятие.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит Зеленского в швейцарский город Давос может привести к «страшному конфликту» на международной арене, потому что мирные переговоры без участия России невозможны.

Встреча советников по нацбезопасности, посвященная «формуле мира» Зеленского, прошла в Давосе 14 января, но завершилась без четкого плана действий. На ней присутствовали представители 83 стран, в том числе 18 государств Азии и 12 Африки. Китай отказался присоединиться к дискуссии.

По мнению главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, ничего не получится, если не привлечь Россию к обсуждению.