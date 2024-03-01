Эксклюзив 01 марта 2024, 01:58 По секрету всему свету. Зеленский устроил из контрнаступления кровавое шоу для Запада Блогер «Голос Мордора»: слив контрнаступа стал спектаклем Украины перед Западом РИА «Новости»

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Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов вслед за президентом Владимиром Зеленский заявил, что планы контрнаступления ВСУ в 2023 году утекли к России еще до начала операции. Для чего Киев разыграл для западных союзников спектакль с контрнаступом, порассуждал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Слышать о том, что некие «кроты» в высшем руководстве Вооруженных сил Украины слили информацию о контрнаступе русской разведке, на самом деле очень смешно. Об этом «предательстве» заявил Зеленский, а сегодня его подтвердил и главный террорист Украины — Буданов.

Эти удивительные персонажи сейчас пытаются убедить своих западных хозяев в том, что на самом деле контрнаступ был гениальной военной операцией, и план обязательно бы сработал, если б о нем не узнали русские. А теперь давайте немного вспомним, что и как тогда происходило.

Разговоры о «могучем контрнаступе» начались чуть ли не за полгода до его начала. Разговоры вполне конкретные, с обозначением целей, из которых можно было понять направления основных ударов ВСУ.

Вообще, контрнаступ стал тогда главной темой украинских спикеров и западных средств массовой информации, которые буквально смаковали план грядущего разгрома российских войск, причем в деталях.

Много разговоров было о том, что контрнаступ будет идти по «стандартам НАТО», с применением мощных бронированных соединений, обеспеченных тяжелой инженерной техникой. Появлялись даже видео того, как украинские вояки на танках Challenger учатся преодолевать «зубы дракона».

И вот как тут говорить об утечках, когда со всей Украины и Запада хлестало так, что российскому Генштабу наверняка было даже сложно обрабатывать всю информацию, которая должна быть секретной, но появлялась в открытом доступе.

РИА «Новости»

Кстати, армия России начала готовиться к пресловутому контрнаступу задолго до того, как стали известные какие-то конкретные планы. Именно поэтому линия обороны оказалась очень протяженной и одинаково хорошо укрепленной на всем своем протяжении.

А концентрация украинских войск перед самой операцией указала на то место, где они собирались прорваться. Был еще вариант с форсированием Днепра, но это было бы коллективным самоубийством и российское командование не особо верило в такую возможность. И не ошиблось.

В общем, ВСУ ударили ровно туда, где их и ждали. Да и со временем удара никаких особых проблем не было, потому что бравые украинские воины сами его раскрыли, опубликовав ролик, в котором вояки ВСУ загадочно прикладывают пальцы к губам, как бы призывая хранить тайну. Забавно — ролик, который призывал хранить тайну, сам же эту тайну и разболтал.

Ну, а потом начался тот самый контрнаступ. С «уставами НАТО» сразу что-то пошло не так. ВСУ начали терять кучу дорогой западной техники и личного состава.

Кстати, украинское командование, в лучших традициях адептов карго-культа с островов Океании, первыми двинули в атаку самые современные «Леопарды», надеясь на то, что русские солдаты испугаются одного их вида и побегут. Но никто не побежал, а «Леопарды» начали гореть.

А на самом деле даже и не важно, что «секретная информация о контрнаступе» стала публичной. Он провалился бы в любом случае. Никаких шансов не было. Но благодаря методам работы сотрудников «Квартала-95» он превратился в настоящее кровавое шоу. И винить руководству Украины в провале этого кровавого шоу некого, кроме самих себя.