Спецоперация 25 февраля 2024, 22:05 «Был на столе в Кремле». Зеленский сделал признание о плане контрнаступления ВСУ Зеленский признал, что в России знали о плане контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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План провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала. Такое признание сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

Чем меньше людей знают о планах украинской армии, тем «быстрее будет победа», заявил глава государства.

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«План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия», — добавил он.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года, но оно не принесло ожидаемого успеха. Провал украинских войск стал катастрофой, но страны Запада до сих пор не хотят подтолкнуть Украину к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Зеленский решил сделать перестановку кадров и назначил на должность главкома ВСУ Александра Сырского. Это мало что изменит, рассказал «Звезде» военный эксперт Андрей Кошкин.

Президент Владимир Путин назвал представителей властей Украины «придурками» за отказ от переговоров с Россией. По его словам государственность Украины окажется под вопросом, сообщила газета «Петербургский дневник».