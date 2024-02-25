Мир 25 февраля 2024, 23:21 Зеленский заподозрил партнеров в измене и работе на Россию Зеленский заподозрил западных партнеров и членов ставки в передаче сведений РФ РИА «Новости»

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Западные партнеры и члены ставки главнокомандующего могли передать России информацию о готовящемся ВСУ контрнаступлении. Об этом заявил Зеленский в ходе время пресс-конференции.

По его словам, когда людей, которые получают данные о планах ВСУ становится слишком много, российская сторона может получить «больше деталей».

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При этом президент не назвал кого именно подозревает в утечке. Также он заявил, что Украина разрабатывает несколько планов нового контрнаступления из соображений безопасности.

Зеленский также предположил, что план контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.

«План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия», — отметил он.

Чем меньше людей знают о планах украинской армии, тем «быстрее будет победа», подчеркнул глава государства.