25 февраля 2024, 23:21
Зеленский заподозрил партнеров в измене и работе на Россию
Зеленский заподозрил западных партнеров и членов ставки в передаче сведений РФ
Западные партнеры и члены ставки главнокомандующего могли передать России информацию о готовящемся ВСУ контрнаступлении. Об этом заявил Зеленский в ходе время пресс-конференции.
По его словам, когда людей, которые получают данные о планах ВСУ становится слишком много, российская сторона может получить «больше деталей».
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При этом президент не назвал кого именно подозревает в утечке. Также он заявил, что Украина разрабатывает несколько планов нового контрнаступления из соображений безопасности.
Зеленский также предположил, что план контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.
«План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия», — отметил он.
Чем меньше людей знают о планах украинской армии, тем «быстрее будет победа», подчеркнул глава государства.
ВСУ
Россия
Украина
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