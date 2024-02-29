Мир 29 февраля 2024, 00:26 Итальянская разведка перечислила причины провала контрнаступления ВСУ РИА «Новости»: разведка Италии объяснила провал контрнаступа ВСУ цейтнотом РИА «Новости»

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Прошлогоднее летнее наступление ВСУ провалилось из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия фактора внезапности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад разведывательных служб Италии.

Итальянская разведка объяснила, почему в 2023 году украинское контрнаступление не смогло разорвать сухопутный коридор, связывающий Россию с Крымом.

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«Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону», — говорится в докладе.

Ранее хорватское издание Advance сообщило, что после освобождения российскими войсками Авдеевки события в зоне специальной военной операции начнут стремительно развиваться, а ВС РФ возьмут инициативу в свои руки.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск приведет сначала к тактическому, а затем и к оперативному кризису для украинской армии, что в итоге закончится крахом для ВСУ.