29 февраля 2024, 00:26
Итальянская разведка перечислила причины провала контрнаступления ВСУ
РИА «Новости»: разведка Италии объяснила провал контрнаступа ВСУ цейтнотом
Прошлогоднее летнее наступление ВСУ провалилось из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия фактора внезапности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад разведывательных служб Италии.
Итальянская разведка объяснила, почему в 2023 году украинское контрнаступление не смогло разорвать сухопутный коридор, связывающий Россию с Крымом.
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«Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону», — говорится в докладе.
Ранее хорватское издание Advance сообщило, что после освобождения российскими войсками Авдеевки события в зоне специальной военной операции начнут стремительно развиваться, а ВС РФ возьмут инициативу в свои руки.
До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск приведет сначала к тактическому, а затем и к оперативному кризису для украинской армии, что в итоге закончится крахом для ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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