Эксклюзив 10 марта 2023, 13:35 Переизбрание Си Цзиньпина пойдет на пользу. Китай сплотится с Россией, чтобы стать первым Политолог Подлесный: переизбрание Си Цзиньпина на третий срок сблизит Китай с Россией Пресс-служба Кремля

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Си Цзиньпин первым в истории третий раз подряд занял пост председателя Китайской Народной Республики. Видя действия США на Тайване, он поддержит Россию и закрепит свой статус одной из трех ведущих держав, сказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

Далее — прямая речь.

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Первый визит

Для России его переизбрание много значит. В самое ближайшее время, по данным СМИ 21 марта, Си Цзиньпин приедет в Россию в качестве руководителя государства, совершающего свой первый официальный визит. Это станет очень знаковым событием, ведь первый приезд вновь избранного лидера любого государства задает вектор всей внешней политике на последующие годы и подвергается особо тщательному разбору.

Тогда мы сможем точно сказать, что сближение России и КНР пойдет дальше с возрастающей скоростью. Это обозначит не только дипломатическую поддержку Китая наших инициатив, но и военную поддержку. Ее окажут по принципу «если США помогают Тайваню, то минимум в таком же объеме Китай может помогать России».

Оружие, спутники и новый миропорядок

Поддержка очень важна для России, ведь Китай может поставить не только свои беспилотники, но и вооружение, особенно боеприпасы — в свое время китайскую армию снабдили советским оружием. К тому же КНР ведет разработку реактивных систем залпового огня на базе российских «Ураган», но с дальностью выше 120 километров. Применение таких систем значительно изменит ситуацию в зоне ведения боевых действий. Данные китайской спутниковой группировки тоже пойдут на пользу российской армии.

Но ситуация в мире складывается так, что он вынужден будет пойти на это сближение, поскольку китайцы точно понимают — в начале под молох войны попала Россия, следующим станет Китай, поскольку США не станут терпеть конкурентов на мировой арене ни с экономической точки зрения, ни с политической.

Китайское правительство встало перед выбором — либо присоединиться к России и построить новый миропорядок, что уже начали делать на базе ШОС и БРИКС, укреплять его и занять ведущую роль, либо отступить от этой линии, но тогда обеим странам придется тяжело.