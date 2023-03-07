Мир 07 марта 2023, 09:14 Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросе суверенитета Тайваня и Украины МИД КНР уличил США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня piqsels

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Пекин обвинил Вашингтон в двойных стандартах. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что США охотно говорят о суверенитете Украины, в то же время забывая про целостность Китая по тайваньскому вопросу. Его процитировало РИА «Новости».

«Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» — заявил он на пресс-конференции во вторник.

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Цинь Ган отметил, что США призывают Китай не поставлять оружие России, при этом сами продолжают вооружать Тайвань. Он напомнил Вашингтону о подписанном 17 августа 1982 года двустороннем соглашении, согласно которому Штаты обязались ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на остров.

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Власти Китая намерены вести решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня. КНР считает остров своей провинцией, а власти островного государства заявляют о независимости от Китая.