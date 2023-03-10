Власть 10 марта 2023, 06:02 Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР третий раз подряд Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий пятилетний срок Пресс-служба Кремля

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Впервые в истории Китая председателя КНР избрали на третий срок подряд. Си Цзиньпин занял этот пост еще на пять лет, сообщили «Известия».

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)14-го созыва единогласно проголосовали за Си Цзиньпина. Результаты огласили 10 марта, его кандидатуру поддержали 2 952 человека. Политик первым в истории Китая занял пост председателя КНР третий раз подряд. В этот же день в Доме народных представителей в Пекине состоялась церемония присяги новоизбранных лидеров Китая на верность конституции.

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В 2018 году выборы прошли 17 марта на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва, Си Цзиньпина переизбрали на второй срок тайным голосованием. Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил его с этим событием. Через четыре года Си Цзиньпин пошел на новый срок на другой должности — генерального секретаря ЦК Компартии Китая.

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