Спецоперация 11 ноября 2022, 09:23 Стрельбу боевых расчетов РСЗО «Ураган» реактивными снарядами сняли на видео Минобороны опубликовало кадры работы боевых расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Читать 360tv в

Минобороны показало видео с работой расчетов РСЗО «Ураган». Боевые машины в самые короткие сроки прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание, а затем наносят ракетные удары по позициям, командным пунктам и колоннам ВСУ, сообщили в ведомстве.

«Ураганы» стреляют 220-миллиметровыми реактивными снарядами. В зависимости от стоящих задач, огонь по позициям противника ведется одной боевой машиной или парами.

Реклама

Беспилотные летательные аппараты корректируют огонь для российских артиллеристов и занимаются доразведкой целей.

Реклама

Накануне пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о разработке технологии, которая позволяет использовать часть арсенала ракет к РСЗО «Ураган» после длительного хранения. Создателями технологии стали специалисты НПО «Сплав» имени Ганичева.

В Ростехе отметили, что авторы разработки нашли инновационные решения, которые позволили не только сохранить на вооружении часть арсенала «Ураганов» после длительного хранения, но также обеспечить их безопасное использование. А это позволяет экономить госсредства на производство новых реактивных снарядов, сообщило РИА «Новости».