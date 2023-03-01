Власть 01 марта 2023, 13:45 Путин сообщил о подготовке к встрече с лидером КНР Си Цзиньпином Президент России Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и покажет ему БКЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин сообщил, что готовится к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Москве. Об этом глава государства сообщил на церемонии запуска движения по всей Большой кольцевой линии столичного метро.

Путин заметил, что постарается показать китайской делегации работу Большой кольцевой линии.

Реклама

«Покажем ее с удовольствием нашим китайским гостям, если программа позволит. Делегации, как мне кажется, точно можно показать», — сказал глава государства.

Реклама

Российский президент напомнил, что протяженность БКЛ составила 70 километров, став крупнейшим в мире подземным метрокольцом. Путин подчеркнул, что запуск новой линии метрополитена стал возможен благодаря хорошей работе властей Москвы.

БКЛ свяжет линии железной дороги, Московские центральные диаметры, МЦК и радиальные линии метро.