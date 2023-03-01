01 марта 2023, 13:45
Путин сообщил о подготовке к встрече с лидером КНР Си Цзиньпином
Президент России Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и покажет ему БКЛ
Президент России Владимир Путин сообщил, что готовится к встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Москве. Об этом глава государства сообщил на церемонии запуска движения по всей Большой кольцевой линии столичного метро.
Путин заметил, что постарается показать китайской делегации работу Большой кольцевой линии.
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«Покажем ее с удовольствием нашим китайским гостям, если программа позволит. Делегации, как мне кажется, точно можно показать», — сказал глава государства.
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Российский президент напомнил, что протяженность БКЛ составила 70 километров, став крупнейшим в мире подземным метрокольцом. Путин подчеркнул, что запуск новой линии метрополитена стал возможен благодаря хорошей работе властей Москвы.
БКЛ свяжет линии железной дороги, Московские центральные диаметры, МЦК и радиальные линии метро.
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