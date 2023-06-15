Депутат ГД Вассерман: мы будем долго отмывать мозги миллионов украинцев от грязи

На сайте Киевской городской администрации появилась петиция с предложением поставить памятник акуле, убившей россиянина в Красном море на прошлой неделе. Рыбу хотят признать символом «борца с русскими», что будет иметь «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Украины. Пока для продвижения этой идеи набралось 978 подписей из 6000 необходимых. Можно ли образумить украинский народ и вернуть ему человечность — в материале «360».

Далее — прямая речь.

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Депутат Анатолий Вассерман: фальшивая Украина давно утратила человеческое

Мне сразу вспомнился американский анекдот: почему юристы не едят суп из акульих плавников? Потому что боятся обвинения в каннибализме. Это я к тому, что те, кто продвигают фальшивую Украину, давно утратили все человеческое, кроме внешнего вида.

На протяжении всей своей полуторавековой истории эта фальшивка порождает террор против русского большинства граждан и самих территорий страны.

Теперь люди, верующие в эту фальшивку, памятником акуле доводят до сведения всех окружающих, что они сами давным-давно мертвы. Вполне понятно, что нам придется рано или поздно — надеюсь, что рано — занять все земли, на которые пытаются распространить эту фальшивку.

Все, что сейчас оккупировано террористической организацией «Украина», нам придется признать лозунгом «Украина — не Россия». Мы будем очень долго отмывать от этой грязи мозги миллионов десятков человек.