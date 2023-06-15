15 июня 2023, 14:51
Памятник акуле, убившей россиянина в Египте. Куда катится Украина?
Депутат ГД Вассерман: мы будем долго отмывать мозги миллионов украинцев от грязи
На сайте Киевской городской администрации появилась петиция с предложением поставить памятник акуле, убившей россиянина в Красном море на прошлой неделе. Рыбу хотят признать символом «борца с русскими», что будет иметь «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Украины. Пока для продвижения этой идеи набралось 978 подписей из 6000 необходимых. Можно ли образумить украинский народ и вернуть ему человечность — в материале «360».
Далее — прямая речь.
Депутат Анатолий Вассерман: фальшивая Украина давно утратила человеческое
Мне сразу вспомнился американский анекдот: почему юристы не едят суп из акульих плавников? Потому что боятся обвинения в каннибализме. Это я к тому, что те, кто продвигают фальшивую Украину, давно утратили все человеческое, кроме внешнего вида.
На протяжении всей своей полуторавековой истории эта фальшивка порождает террор против русского большинства граждан и самих территорий страны.
Теперь люди, верующие в эту фальшивку, памятником акуле доводят до сведения всех окружающих, что они сами давным-давно мертвы. Вполне понятно, что нам придется рано или поздно — надеюсь, что рано — занять все земли, на которые пытаются распространить эту фальшивку.
Все, что сейчас оккупировано террористической организацией «Украина», нам придется признать лозунгом «Украина — не Россия». Мы будем очень долго отмывать от этой грязи мозги миллионов десятков человек.
Социальный психолог Александр Кичаев: путь к примирению всегда можно найти
Сейчас на Украине идет массовое зомбирование — уже не первый год. Это значит уподобление народа стаду, которое живет инстинктами. Им не нужно думать, ведь вожак все делает за них.
Люди возвращаются к языческим ритуалам, когда сжигали жертвенных ягнят. Сначала их убивали, а потом съедали, обретая веру, что теперь они будут счастливы. В украинском обществе происходит примитивизация национальной ментальности. Выгода в том, что чем ограниченнее интеллектуально социум, тем проще им управлять.
Все можно вернуть, если изменить установки, сделать врага другом. В Японии [города] разбомбили атомным оружием, а они сейчас считают США лучшим другом. Минус меняется на плюс очень легко, если грамотно психологически обрабатывать ментальность.
Адвокат Мария Ярмуш: рано или поздно это закончится
Украинцев на улице спрашивают о россиянах, а они их проклинают и желают смерти. В украинском обществе сейчас неадекватное настроение, связанное с тем, что они оболванены.
От публичных казней их не останавливает Европейский союз. Они просто жуткие трусы. Те, кто так заявляет, — не более чем бравада.
Даже в европейских городах, где повсюду полиция, были стычки между россиянами и украинцами. Причем нападают не россияне, а очень агрессивно настроенные украинцы.
Рано или поздно будут мирные переговоры. Как только изменится пропаганда и украинские власти станут вести по-другому риторику, весь этот бред и ненависть сами собой пройдут.
На Украине неоднократно предлагают вопиющие и глупые петиции, направленные против российского населения. К примеру, в марте президент страны Владимир Зеленский давал поручение премьер-министру о переименовании Российской Федерации в Московию.
В мае появилось предложение запретить распространение российской издательской продукции на Украине и учредить «орден Бандеры» в качестве госнаграды.
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Киев
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