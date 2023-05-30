Мир 30 мая 2023, 19:19 Власти Украины рассмотрят петицию о запрете распространения издательской продукции из России Петиция о запрете ввоза издательской продукции из РФ на Украину набрала 25 тысяч голосов Unsplash

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Петиция с просьбой запретить ввоз и распространение российской издательской продукции на Украине набрала 25 453 голоса на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Следовательно, власти страны рассмотрят ее (для этого было необходимо набрать от 25 тысяч голосов).

Автор петиции отметил, что Верховная рада еще в прошлом году приняла и отправила Зеленскому на подпись закон о введении ограничений на ввоз и распространение российской и белорусской издательской продукции на Украине, однако ее президент так и не подписал документ. По мнению составителя обращения, свободная продажа издательской продукции из России «подрывает информационную безопасность и экономические основы книгоиздания» на Украине.