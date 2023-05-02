Мир 02 мая 2023, 09:50 Госнаграду «орден Бандеры» предложили учредить на Украине Украинцы создали петицию с призывом учредить орден Бандеры Официальный сайт президента Украины

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Украинцы зарегистрировали на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского петицию с предложением учредить новую государственную награду — орден националиста Степана Бандеры. Предполагается, что им будут награждать военнослужащих за мужество и героизм.

Обращение появилось накануне. Пока оно набрало около 200 голосов. Чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч.

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Степан Бандера известен как лидер «Организации украинских националистов»* и инициатор создания ее боевого крыла — «Украинской повстанческой армии»**, которая объявила целью борьбу за независимость страны. В 1943 году именно УПА** начала массовое уничтожение польского гражданского населения, получившее название «Волынская резня». От рук «украинских соседей» погибли свыше 100 тысяч поляков. Нередко жертвами Волынской резни становились мирные люди других национальностей, проживающих на Западной Украине.

В 2015 году Петр Порошенко, на тот момент являвшийся президентом Украины, дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость Украины». Ее участники получили право на социальные гарантии.

*«Организация украинских националистов» (ОУН) — запрещенная в России экстремистская организация.

**«Украинская повстанческая армия» (УПА) — организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.