Мир 11 марта 2023, 10:23 Зеленский захотел переименовать Россию в Московию Сайт президента Украины

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Власти Украины изучат возможность официального переименования России в Московию. Поручение президента этой страны Владимира Зеленского опубликовали на его сайте.

Он доверил проработку этого вопроса премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

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Перед этим соответствующую петицию подписали 25 тысяч человек. Это подходящий объем поддержки, чтобы власти Украины начали официально прорабатывать предложение.

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Шмыгалю предстоит изучить в историко-культурные международно-правовые аспекты этого вопроса. Он должен понять, есть ли предпосылки к такому переименованию и каковы последствия этого шага в случае его реализации.

Авторы петиции внесли и другие предложения. Среди них — замена формулировки «Российская Федерация» на «Московскую Федерацию», а также корректировки обозначения «русский» на «московский».

Эту петицию создали в январе прошлого года. Ее автором выступили представители Киевского горсовета. Это ведомства стало третьим по счету среди других украинских органов местной власти, которые выступают за переименование России.