Мир 18 января 2023, 19:31 Отказ от личных авто, питомцев и жилья. Как рост стоимости жизни ударил по Западу Американцы и европейцы начали отказываться от машин и животных из-за высокой инфляции Unsplash

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В 2022-м экономика и рынки США столкнулись с трудностями, и новый год обещает не уступать предшественнику. Специалисты считают, что экономика Штатов отстанет от европейской, написал CNBC. Такого не было с 2017 года. И это несмотря на то, что ЕС и сам сталкивается с серьезными проблемами. Дело дошло до того, что многие жители стран Запада вынуждены отказываться от личных автомобилей, домашних питомцев и даже жилья.

Отказ от личного авто

Компания Bolt изучала, что может побудить британских автовладельцев в возрасте от 18 до 39 лет отказаться от личного автомобиля. Оказалось, что каждый пятый из опрошенных считает наличие личного автомобиля расточительством, написало издание Express. Многие из участников опроса подчеркнули, что отказались бы от своей машины, если бы другие виды транспорта были более комфортными.

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Специалисты пришли к выводу, что из-за роста стоимости жизни люди решают экономить и не пользоваться собственными машинами. Более трети опрошенных признались, что высокая инфляция может подтолкнуть их к отказу от личного транспорта. Об этом заявил региональный директор Bolt в Великобритании и Ирландии Гарет Тейлор.

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«Многие люди отказываются от владения автомобилями и переходят на альтернативный транспорт. А многие из тех, кто все еще владеет машиной, на самом деле не хотят ее иметь», — пояснил он.

Цены на бензин

Желание отказаться от собственных машин во многом обусловлено одной из главных проблем США и Европы за прошедший год — ростом цен на бензин. С весны прошлого года иностранцы активно жалуются в соцсетях на неподъемную стоимость топлива. Так по Западу ударили его же санкции, направленные против России.

Американцы в 2022 году были вынуждены платить 100 долларов за «даже не полный бак». И это далеко не предел. Скачок произошел еще после новостей о том, что Вашингтон собирается перестать импортировать нефть, газ и уголь из России. Американский сенатор Крис Кунс в интервью СNN уже предсказывал, что из-за этого произойдет глобальный энергетический кризис.

Британцы нашли лайфхак, как экономить топливо во время езды. Для этого нужно представить яйцо между полом и педалью, написал таблоид Daily Express. По мнению источников издания, этот прием дисциплинирует водителя, настраивает его на осторожное и плавное движение.

Отказ от питомцев

Рост стоимости на жизнь на Западе дошел до того, что американцы стали отказываться от домашних животных, которых активно брали из приютов во время пандемии. Жители США оказались попросту не готовы к повышению аренды, а также цен на газ и продукты. В итоге волонтеры готовятся к настоящему буму брошенных питомцев, написала The Washington Post.

«Мы просто видим людей на грани срыва», — заявила Сара Барнетт, соисполнительный директор ACCT Philly, крупнейшего приюта открытого типа в Филадельфии.

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Отсутствие жилья

В Лондоне назрела еще одна проблема. Согласно отчету благотворительной организации Shelter, Лондон — «эпицентр кризиса бездомности» в Великобритании, написал LondonWorld. В среднем один из 58 жителей столицы Великобритании не имеет крыши над головой. Всему виной — высокие цены на жилье. А экономический кризис лишь ухудшает ситуацию.

В этом уверен исполнительный член Совета Лондона по вопросам возрождения, жилищного строительства и планирования Клер Даррен Родвелл.

«Каждый заслуживает постоянного дома, но хроническая нехватка доступного жилья в столице означает, что слишком много лондонцев оказываются бездомными. <…> Цифры настолько высоки, что они эквивалентны всему населению лондонского района», — подчеркнул он.

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Возвращение пенсионеров на работу

Особенно проблематично справляться с ростом цен на жизнь старшему поколению. Теперь американские и европейские пенсионеры вынуждены возвращаться к работе, а поколения, которым только предстоит уйти на пенсию, заранее обеспокоены своим будущим.

Два года назад пенсия в Германии упала ниже прожиточного минимума. Из-за этого многие также теряют крышу над головой. Об этом «360» сообщил депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт.

«Один только Берлин на сегодня говорит об 11 тысячах бездомных. Почти половина среди них — пенсионеры, проработавшие долгое время, но не способные оплатить свое жилье», — заключил депутат.