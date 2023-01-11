Мир 11 января 2023, 19:12 «Неизбежные последствия глупой санкционной политики». Пенсионеры в США и Европе вынуждены возвращаться к работе Депутат XIX созыва бундестага Гердт: пенсионная нищета на Западе — результат санкций Unsplash

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Пожилым жителям Запада стало не хватать денег. Роль в этом сыграли высокая инфляция, проблемы с демографией и антироссийские санкции. Теперь американцы и европейцы вынуждены работать дольше, на что активно жалуются в местных СМИ. Поколения, которым лишь предстоит выйти на пенсию, заранее обеспокоены своим будущим.

Проблемы с пенсиями на Западе

По данным опроса US News & World Report, 50% американцев перестали откладывать на пенсию в 2022 году. Кроме того, 41% прекратили вносить деньги на пенсионные счета, а 32% вовсе сняли часть сбережений, чтобы сбалансировать доходы и расходы в условиях высокой инфляции.

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Миллениалы и «поколение Z» тем временем обеспокоены своими пенсионными перспективами, сообщил Newsmax. А 43% взрослых американцев считают, что к концу 2023 года экономика станет еще слабее.

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Французские пенсионеры в эфире BFM TV пожаловались: многим из них приходится возвращаться к работе, чтобы обеспечить себе приемлемые условия жизни.

«У нас осталось 150 евро в месяц», — рассказала собеседника канала.

Недовольство среди пенсионеров растет и в Германии. Об этом «360» сообщил депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт. Он отметил, что у россиян было ошибочное мнение о пенсиях в ФРГ.

«Достойную пенсию в Германии получали примерно 20% пенсионеров. Это те, кто был на очень высокооплачиваемых должностях, или те, кто мог что-то отложить себе сам, не надеясь только на государственную», — пояснил Гердт.

По его словам, пенсионное обеспечение у немцев давно «хромает на обе ноги». Два года назад пенсия в стране упала ниже прожиточного уровня, так как коэффициент, по которому рассчитают ее в Германии, самый невыгодный для пенсионеров во всей Европе.

«Если в той же Голландии при выходе на пенсию человек получает в среднем то, что он зарабатывал, то немцы получают в среднем лишь 40%. <…> Один только Берлин на сегодня говорит об 11 тысячах бездомных. Почти половина среди них — пенсионеры, проработавшие долгое время, но не способных оплатить свое жилье», — подчеркнул депутат.

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Антироссийские санкции

Гердт уверен, что немцам нужно вернуться к тому образу жизни, который ранее позволял государственному бюджету устранять эту несправедливость. Тогда все, на что не хватало человеку, покрывала социальная система — в виде дотаций на квартплату, например.

«Сейчас же бюджет израсходован, накопления израсходованы. Пенсионная нищета — неизбежные последствия глупой санкционной политики, разрушающей экономику как Германии, так и ЕС. Чтобы это изменить, нужно отказаться от санкций. Надо вернуться за стол переговоров и начинать прагматически рассуждать об энергоносителях. и прочих вещах», — подчеркнул он.

Отсутствие социальных пенсий и инфляция

Если говорить о пенсиях в целом, то на Западе они довольно значительные, но социальные пенсии небольшие. Об этом «360» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Если у человека нет накоплений и он не формировал накопительную пенсию в течение своей трудовой жизни, живет на социальную пенсию, то она действительно пригодна и достаточна только для покрытия базовых потребностей: жилье оплатить, еды какой-то купить и так далее Алексей Зубец

Кроме того, роль сыграла высокая инфляция. Зубец напомнил, что в некоторых странах, если говорить об электричестве, рост цен составил 60%. Людям попросту стало не хватать пенсии.

«Еще хорошо, если у них есть возможность найти работу, на которую их возьмут, но пенсионерам, которые тем более делали какую-то паузу после выхода на пенсию, получить высокую зарплату будет довольно сложно. Ко всему прочему там еще безработица», — объяснил экономист.

В США обязательная государственная пенсия, то есть социальная, отсутствует вовсе, поэтому там ситуация еще хуже. Зубец уверен, что западным властям нужно устанавливать и повышать социальные пенсии, предоставлять субсидии для покупки топлива, продуктов питания.

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Демография и кризис

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, в свою очередь, связал снижение уровня жизни западных пенсионеров с демографическими проблемами.

«Если раньше число работающих на одного пенсионера было значительно больше, то сейчас значительно меньше. Беби-бумеры, как их называют, вышли на пенсию. Соответственно, ситуация поменялась. Есть еще один момент. Как пенсионные программы, так и люди сами традиционно откладывали на пенсию в акциях. Так было принято. <…> А тут, извините, все посыпалось», — уточнил он.

Однако Разуваев уверен, что каждый человек к моменту пенсии должен самостоятельно накопить средства — вне зависимости от выплат государства.