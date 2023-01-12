12 января 2023, 15:54
Столице Великобритании предрекли рост числа бездомных. Виноваты цены на жилье и продукты
Высокие цены на жилье и продукты оставили многих жителей Лондона без крыши над головой
Западные СМИ назвали Лондон эпицентром кризиса бездомных. Число людей без постоянного места жительства в столице Соединенного Королевства бьет все рекорды, почти половина из них — дети. С учетом экономического кризиса в стране власти ждут ухудшения ситуации.
Число бездомных в Лондоне
Согласно отчету благотворительной организации Shelter, Лондон — «эпицентр кризиса бездомности» в Великобритании, сообщил LondonWorld. Всего в городе насчитывается 150 тысяч бродяг, то есть в среднем жилья не имеет один из 58 человек.
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При этом 74 тысячи примерно из 123 тысяч бездомных детей, временно проживающих в Англии, приходятся именно на столицу. По статистике за 2022 год, в Великобритании несовершеннолетние составляли почти половину (45%) от не имеющих постоянного места жительства людей.
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Самый высокий уровень бездомности в Лондоне — в боро Ньюэм, который находится в восточной части Большого Лондона. Там проблема коснулась каждого 21-го человека. Следом идет Вестминстер — оживленный правительственный район рядом с Букингемским дворцом: там без крыши над головой каждый 27-й житель Великобритании. Несильно отстал боро Харинги — район в северной части Лондона, где каждый 33-й человек не имеет дома. Власти столицы назвали эти данные разрушительными.
Экономический кризис ухудшит ситуацию
Исполнительный член Совета Лондона по вопросам возрождения, жилищного строительства и планирования Клер Даррен Родвелл считает, что всему виной — высокие цены на жилье.
«Каждый заслуживает постоянного дома, но хроническая нехватка доступного жилья в столице означает, что слишком много лондонцев оказываются бездомными. <…> Цифры настолько высоки, что они эквивалентны всему населению лондонского района», — пояснил он.
По словам Родвелла, нынешний рост цен на продукты и аренду в столице означает, что ситуация с людьми без постоянного места жительства будет ухудшаться. Все больше и больше жителей обращается к властям за помощью.
«Нам срочно нужны новые средства борьбы с бездомностью, особенно это касается более эффективного использования системы социального обеспечения. Она должна помочь домохозяйствам с низким доходом покрыть расходы на жилье», — подчеркнул Родвелл.
Помимо этого, он считает необходимым инвестировать в новые, доступные для обычных жителей британской столицы дома. Ситуация осложнена тем, что кризис пришелся как раз на зимние месяцы, которые даются бездомным особенно тяжело.
Исполнительный директор Shelter Полли Нит предупредила, что в организации готовятся к резкому росту числа людей без крыши над головой.
«Больше, чем когда-либо, мы будем полагаться на щедрость общественности», — заключила она.
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