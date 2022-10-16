Британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива | 360°

Мир 16 октября 2022, 11:59 Поделиться Telegram

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Viber Британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива Daily Express: британским водителям предложили использовать яйца для экономии топлива Unsplash

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Цены на топливо в Великобритании растут с каждым днем, и автомобилистам предлагают пойти на разные уловки, чтобы сэкономить топливо. В качестве одного из лайфхаков эксперты предложили автомобилистам представить яйцо между полом и педалью, написала Daily Express.

По их мнению, этот проверенный прием дисциплинирует водителей, настраивая их на осторожную и плавную езду, без резких разгонов и рывков. Такой стиль управления автомобилем позволит снизить расход топлива.

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Сократить число литров потраченного бензина поможет и контроль давления в шинах. Автолюбителям посоветовали делать это во время каждой заправки. Кроме того, для уменьшения расхода горючего на 25% рекомендовано убрать из машины все лишнее, снять багажник с крыши и стойки для крепления велосипедов.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об ущербе США и их союзников из-за антироссийских санкций. Он обратил внимание на существенный рост цен на бензин в странах Запада, написали Дни.ру.

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