Мир 28 декабря 2022, 20:05 😡 Американцы начали отказываться от питомцев, прикрываясь инфляцией. Приюты опасаются бума бездомных животных Политолог Светов: американцы отказываются от питомцев из рациональности flickr

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Жители США отказываются от домашних животных, которых активно брали домой во время пандемии: они оказались не готовы к повышению арендной платы, цен на газ и продукты. Приюты готовятся к настоящему буму брошенных питомцев. Но, вероятно, дело не в инфляции.

Бездомные животные и инфляция в США

В последнее время бездомных животных в США становится все больше. Об этом в интервью The Washington Post рассказала волонтер Фрэнсис Спалтро. По ее словам, питомцев стали массово выбрасывать на улицы в худшие дни лета, когда изнуряющая жара заставила их самостоятельно искать еду, воду и прохладу. И такая ситуация — по всей стране.

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Дело в том, что в пандемию был пик по числу кошек и собак, которые обрели дом. По масштабу это можно сранивать с бэби-бумом после Второй мировой войны. По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, более 23 миллионов семей в США — почти каждая пятая — взяли себе животное во времена COVID-19. Даже действующий президент США Джо Байден приютил собаку по кличке Мейджор и кошку Уиллоу.

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Но уже в сентябре 35% владельцев домашних животных были встревожены расходами на содержание любимцев. Половина из них заявила, что, возможно, откажется от питомца в целях экономии.

«Когда экономика испытывает трудности, семьи борются с ними», — сказала Линдси Хэмрик, директор по работе с приютами и взаимодействию в Обществе защиты животных США.

В 2022 году почти каждое четвертое домашнее животное было брошено по экономическим причинам. Теперь местные зоозащитники изо всех сил пытаются помочь владельцам собак и кошек обеспечить своих подопечных, чтобы они не остались на улице из-за инфляции.

Хотя в последнее время экономическая ситуация несколько улучшилась, цены на газ и продукты остаются очень высокими, как и самая большая статья расходов большинства американцев — жилье. По подсчетам National Equity Atlas, в середине октября 5,2 миллиона домохозяйств не смогли заплатить за аренду.

«Мы просто видим людей на грани срыва», — заявила Сара Барнетт, соисполнительный директор ACCT Philly, крупнейшего приюта открытого типа в Филадельфии.

Рациональность?

Американцы, с одной стороны, очень эмоциональные люди, но с другой — весьма рациональные, заявил «360» политолог и журналист Юрий Светов. Он напомнил, что было время, когда буквально вся Америка помешалась на огромных машинах. Их скупали, хвастались перед соседями, а потом, когда горючее подорожало, мода сменилась — жители США начали выбирать другой транспорт.

«Так и здесь. Во время пандемии людям было сложно встречаться. Многие нашли себе замену — домашних животных. Пандемия закончилась. В какой-то мере, может быть, рост цен на корм для животных сказался. Но я не думаю, что это уж такие огромные цифры. Скорее всего, это именно рационализм», — пояснил Светов.

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Аналогичного мнения придерживается экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с «360» он подчеркнул, что люди могли бы найти средства на то, чтобы прокормить своих питомцев.

«Американцы — лидеры по ожирению. Можно меньше жрать и покормить котика. Выбросишь котика — проклятие котика тебя найдет. <…> Кто знает, может, будет вообще глобальный экономический кризис, потому что нельзя обижать котиков. Женщины и котики — самое святое, что есть в нашем мире», — подытожил он.