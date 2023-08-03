Мир 03 августа 2023, 00:05 Объединяющая русофобия. Склоки Украины и Польши сгладит общая ненависть к России Политолог Буневич: ссора Украины и Польши не разрушит тандем из-за ненависти к России РИА «Новости»

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Отношения Украины и Польши значительно ухудшились после отмены зерновой сделки. Европейская страна оставила в силе введенное эмбарго на поставки сельхозпродукции из соседнего государства, чем вызвала серьезную критику со стороны киевского режима. Ситуация накалилась настолько, что дошло до обоюдного вызова послов в Министерства иностранных дел. Несмотря на то, что причин для недовольства намного больше, ждать полного разрыва отношений пока не стоит.

Взаимные претензии

На фоне недовольства Украины отказом Польши в провозе сельхозпродукции через свою территорию руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что соседней стране нужно ценить помощь, которую та получила за последние месяцы и годы, и хотя бы выразить благодарность.

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Вместо спасибо польский дипломат получил обвинения в «вероломстве» и необоснованности своих заявлений от заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Сибиги. Но на этом скандал не закончился.

Посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины, где выразили ему претензию за высказывания Пшидача.

В ведомстве отметили, что считают заявления об отсутствии благодарности не имеющими оснований и неприемлемыми. При этом дипломаты немного смягчили свое заявление, призвав не жертвовать дружбой и взаимоотношениями между двумя странами ради политики.

РИА «Новости»

Решение украинского МИД вызвать посла раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал власти соседней страны не совершать подобных ошибок в дальнейшем.

В качестве ответных действий Министерство иностранных дел Польши вызвало на ковер представителя украинского посольства. В преддверии его визита заместитель главы внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский заявил, то ожидает честной и предметной беседы.

«Если мы говорим о том, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, то они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие. Этого никто не скрывает», — подчеркнул дипломат

Он добавил, что сейчас во отношениях двух стран возник целый ряд сложностей, но Польша намерена проводить свою внешнюю политику только с учетом собственных интересов, чего никогда не скрывала.

РИА «Новости»

Накопленное раздражение

Скандал между двумя странами не носит показной характер, но немного искусственно раскручивается польской стороной. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений и советник Российского института стратегического исследования Дмитрий Буневич.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о накопленном взаимном раздражении в условиях сложной геополитической обстановки. Польшу в этом случае вполне можно понять.

Страна оказывает системную поддержку на политическом и экономическом уровнях, являясь главным лоббистом расширения помощи Запада режиму Зеленскому. Но, как считают сами поляки, украинцы проявляют к ним неблагодарность. Это связано с памятью о Волынской резне, которая до сих пор воспринимается болезненно. Дмитрий Буневич политолог

Буневич отметил, что негодование Украины связано в первую очередь с эмбарго Польши и других государств Восточной Европы на провоз зерна. На такой шаг страны пошли из-за недовольства местных фермеров. Все это привело к тому, что обе страны недовольны друг другом.

Но все же Польша искусственно раскачала скандал из-за начавшейся в стране предвыборной гонки. На пятки правящей партии «Право и справедливость» наступает оппозиционная «Гражданская платформа». Голосование пройдет осенью, но кто одержит победу, пока никто не знает.

«„Право и справедливость“ всегда играла на националистических чувствах избирателей, которых сейчас раздражают и действия украинцев в стране, и историческая политика, которую проводит киевский режим, продвигая бандеровскую идеологию», — отметил Буневич.

Прогнозировать серьезное охлаждение отношений между Украиной и Польшей пока не стоит. Обе страны объединяет ненависть к России, и они хотят помешать достижению специальной военной операции. Поэтому перепалка не помешает дальнейшему сотрудничеству двух стран.