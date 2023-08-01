Мир 01 августа 2023, 16:28 Украина потребовала объяснений от посла Польши за слова о неблагодарности МИД Украины вызвал посла Польши после слов об отсутствии благодарности за поддержку РИА «Новости»

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Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий поплатился за слова министра канцелярии страны Марчина Пшидача, заявившего об отсутствии благодарности Украины за регулярную поддержку. Для разъяснения ситуации дипломата вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи сотрудники украинского МИД заявили, что слова об отсутствии благодарности со стороны польского чиновника не соответствуют действительности и в дальнейших отношениях двух стран недопустимы.

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«Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов», — отметили в МИД Украины.

Как сообщила газета «Известия», отвечающий в канцелярии президента Польши за международную политику Марчин Пшидач в своем интервью заявил, что не видит благодарности Украины за поддержку со стороны Польши, а также за роль, которую страна заняла в происходящем конфликте.

О недовольстве поведением украинских беженцев уже заявлял председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Он указал, что получившие убежище люди стали впрямую пользоваться великодушием страны, забирая денежную помощь в размере 500 злотых (124 доллара), а после возвращаться к себе на родину.

Политик подчеркнул, что такое же поведение он наблюдает со стороны правительства Украины, которое требует все больше финансовой поддержки, подрывая бюджет и стабильность соседней страны.