Мир 02 августа 2023, 12:11 МИД Польши признал ухудшение отношений с Украиной Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной РИА «Новости»

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Отношения Польши с Украиной ухудшились из-за заявлений киевского режима. Об этом сообщил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Дипломату задали вопрос о будущей встрече с представителем украинского посольства. Яблоньский заверил, что беседа будет честной и конкретной, как и всегда.

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«Мы представим оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие», — процитировали «Известия» замглавы МИД республики.

По его словам, никто не скрывает ухудшение отношений Польши и Украины и отсутствие взаимопонимания по некоторым вопросам. Этот факт вытекает из определенных эмоций, появившихся с украинской стороны, указал дипломат.

Яблоньский добавил, что в республике понимают, в какой ситуации находится Украина. Однако нельзя так относиться к своим союзникам, подчеркнул замминистра.

МИД Украины ранее вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого и потребовал от него объяснений за слова министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Чиновник, отвечающий за международную политику, сказал, что не видит благодарности от украинской стороны за поддержку, оказываемую Польшей.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий назвал ошибкой вызов посла на Украине. Глава польского правительства предупредил, что на первом месте для страны стоят ее собственные интересы, а не нужды других государств.