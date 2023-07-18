Мир 18 июля 2023, 15:22 Польша отказала Украине в закупке сельхозпродуктов после завершения зерновой сделки Премьер Польши Моравецкий отказался открыть рынки страны для зерна с Украины РИА «Новости»

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Власти Польши не станут снимать ограничения на поставки сельхозпродукции с Украины, чтобы не допустить дестабилизации своих рынков после завершения зерновой сделки. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что Польша сохранит транзит украинского зерна через свою территорию, но не допустит реализации продовольствия на своей территории.

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«Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что после завершения зерновой сделки Еврокомиссия и администрация США должны определить новые механизмы экспорта украинского зерна, но действовать вразрез со своими интересами Польша не станет.

Польша вместе с Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией в апреле запретили продажу украинской сельхозпродукции после протестов фермеров, недовольных падением цен на свою продукцию из-за перенасыщения рынка.

В начале июня страны согласились отменить ограничения на экспорт, но после ввели эмбарго на поставки пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника до 15 сентября. При этом Польша подчеркнула, что считает меры недостаточными, и потребовала сохранить запрет до конца года и расширить список продуктов, которые Украина поставляет в приграничные страны.