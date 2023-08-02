Мир 02 августа 2023, 10:43 Такие ошибки не должны происходить. Премьера Польши разозлил вызов посла в МИД Украины Премьер Польши Моравецкий назвал недопустимым вызов посла в МИД Украины РИА «Новости»

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Вызов посла Польши в МИД Украины был недопустимым, заявил в Twitter польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он напомнил о поддержке, которую страна оказывает украинским властям. На фоне этого, по его мнению, подобных ошибок быть не должно.

«В условиях продолжающегося противостояния и с учетом той поддержки, которую Польша оказала Украине, такие ошибки не должны происходить», — подчеркнул Моравецкий.

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Премьер предупредил, что для Польши интересы ни одной другой страны никогда не будут превалировать над ее государственными интересами.

Украинский МИД вызвал посла Бартоша Цихоцкого после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Украины за помощь.

Сотрудники украинского МИД заявили, что слова об отсутствии благодарности не соответствуют действительности и в дальнейших отношениях двух стран недопустимы.

«Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности», — отметили в министерстве.