Эксклюзив 03 апреля 2023, 23:31 Нож в спину Запада. Россия и Китай создадут новый мировой порядок Политолог Маркелов: Россия и Китай ответят НАТО созданием «коллективного Востока» РИА «Новости»

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Происходящее на Украине в будущем может повториться в Восточной Азии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на этом фоне альянс сосредоточил внимание на сближении России и Китая. До недавнего времени западные страны воспринимали регион как несколько враждующих между собой государств, рассказал «360» политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Он уточнил, что КНР и Россия дали всем понять, что теперь Западу придется общаться с организованным «коллективным Востоком».

Далее — прямая речь эксперта.

Западу покажут, как общаться с Востоком

Безусловно, появление такого феномена (а я считаю, этот феномен появился), как «коллективный Восток» в ответ на до сих пор существовавший в единственном числе термин «коллективный Запад» — это, конечно, серьезная геополитическая фишка сегодняшнего времени.

Переводим на простой язык: объединение России и Китая, неважно — кривое, косое, сильное, легкое — это все игра воображения. Но просто появление союза России и Китая, более того — укрепление его, естественно, нож коллективного Востока в спину коллективного Запада. Почему? Потому что <…> Китай и Россия высказали намерения делать мировую политику вместе. Что за этими словами следует?

РИА «Новости»

Американцы и коллективный Запад долго думали, что Восток — это набор стран <…> то есть разрозненные страны. Япония конфликтует с Китаем, Китай — с Тайванем, Таиланд с Южной Кореей, Южная Корея каких-то себе врагов находит. Вот как все было — то есть весь такой раздробленный, по-восточному мудро воюющий между собой и борющийся за американские контракты, за ширпотреб и прочее.

И тут вдруг оказалось, что «Нет, ребята, давайте мы вам обозначим», — сказали Россия и Китай. «Есть узкое горлышко, чтобы вы нормально общались с Востоком», — под названием «коллективный Восток». Поэтому во всех речах ближайшие годы все западные в том или ином виде статусные люди будут только об одном и пищать, а именно — это плохо.

Американские сателлиты смотрят в сторону России и Китая

Понятно, что сейчас пока все аргументируют спекуляциями. Тот же [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, все остальные евросоюзовские ребята и американцы все упрощают до того, что Китай будет просто поставлять оружие для российско-украинского конфликта. Чушь полная от слова совсем, вообще это на 25-м месте стоит — поставки оружия и спецтехнологий Китаем. Да, будут — но не первоочередными [задачами]. Первоочередными [станет] полностью <…> взаимодействий с коллективным Востоком через Россию и Китай.

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Китай — монстр, Китай — «узкое горлышко Востока». Хотите условно общаться со своей тихо умирающей Японией — пожалуйста, американцы, общайтесь с Японией. Но Япония все равно по ключевым позициям придет либо в Россию (в скобках читай — совпроект «Сахалин — 2»). [Страна] не вышла, умоляла американцев на коленях — дайте нам остаться в проекте «Сахалин», потому что нам нужна дешевая энергия. Хотите, американцы, общаться с другим своим сателлитом, Южной Кореей? Ок, Южная Корея на коленях умоляет — «Дайте возможность общаться с Китаем, дайте возможность сохранить рынки СНГ, России, Казахстана» и прочее.

Новая геополитика

Другими словами — американцы, вроде бы, имеют там (в Азии — прим. ред.) своих сателлитов, тот же Таиланд — полуамериканский, полуазиатский. Но российско-китайский [союз] — это ключ ко всей восточной мудрости, к экономике, политике и всему. Конечно, сейчас пока можно спекулятивно объяснять — это прямые поставки [оружия], Китай никогда не поставит России. Ребята, когда надо, Китай все сделает и вас не спросит. И коллективный Запад это понимает — Китай спрашивать, что делать, не будет от слова совсем. Он лучше не будет брать трубку от [президента США Джо] Байдена, который уже больше месяца не может дозвониться до Си Цзиньпина. Вот что может Китай. Президент США не может дозвониться до лидера Китая. Вот вам современная геополитика.