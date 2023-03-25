Эксклюзив 25 марта 2023, 14:30 Китаю больше нечего обсуждать с Западом. Принципиальные вопросы нерешаемы «Голос Мордора»: Китаю нечего обсуждать ни с Украиной, ни с Западом flickr

Читать 360tv в

В СМИ появилась информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин не желает общаться не только с украинским президентом Владимиром Зеленским, но и с лидером США Джо Байденом. Китай давно не верит Западу, и это вполне закономерно. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» проанализировал, чем Запад заслужил такое отношение.

Далее — прямая речь.

Агентство Reuters опубликовало очень интересную новость: китайский лидер не хочет разговаривать не только с Зеленским, но и с самим Джо Байденом. И это очень плохие новости для Украины.

Черновик по новому мироустройству

Да и отношение к китайскому мирному плану по Украине тоже очень показательно — он был отвергнут всем западным миром. Отвергнут грубо, хамски. Мол, мнение Китая по этому вопросу вообще ничего не значит и решать мы тут все будем сами.

Обсуждать уже нечего

Китайскому лидеру не о чем говорить ни с Зеленским, ни с Байденом. Технические вопросы могут решать чиновники и дипломаты, а что касается вопросов принципиальных, они нерешаемы. И именно по вине Запада.