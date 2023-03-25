25 марта 2023, 14:30
Китаю больше нечего обсуждать с Западом. Принципиальные вопросы нерешаемы
«Голос Мордора»: Китаю нечего обсуждать ни с Украиной, ни с Западом
В СМИ появилась информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин не желает общаться не только с украинским президентом Владимиром Зеленским, но и с лидером США Джо Байденом. Китай давно не верит Западу, и это вполне закономерно. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» проанализировал, чем Запад заслужил такое отношение.
Далее — прямая речь.
Агентство Reuters опубликовало очень интересную новость: китайский лидер не хочет разговаривать не только с Зеленским, но и с самим Джо Байденом. И это очень плохие новости для Украины.И удивительного в этом ничего нет. Потому что товарищ Си прекрасно знает, как относится к Китаю, да и к нему лично Зеленский и Байден. И наверняка товарищу Си показали подборку избранного из украинских социальных сетей, которые буквально несколько дней разрывались в своей ненависти к Китаю и сочились самым настоящим ядом в отношении китайского лидера. Удивительные ребята — сначала оскорбляют как только могут, а потом не понимают, почему с ними не хотят разговаривать.
Черновик по новому мироустройству
Да и отношение к китайскому мирному плану по Украине тоже очень показательно — он был отвергнут всем западным миром. Отвергнут грубо, хамски. Мол, мнение Китая по этому вопросу вообще ничего не значит и решать мы тут все будем сами.Между тем китайский мирный план перспективы имеет. И этот план не о том, как остановить конфликт на Украине, а о том, что будет после. По сути дела, это такой черновик по новому мироустройству. И для Запада очень плохие новости в том, что это план уже собирается поддержать Бразилия. Она точно не будет единственной. Не удивлюсь, если в этом клубе окажутся Аргентина, Индия, Саудовская Аравия и другие страны. И это будет очень сильный удар по Западу. Тем более что и Венгрия или Турция тоже могут оказаться среди поддержавших план.
Обсуждать уже нечего
Китайскому лидеру не о чем говорить ни с Зеленским, ни с Байденом. Технические вопросы могут решать чиновники и дипломаты, а что касается вопросов принципиальных, они нерешаемы. И именно по вине Запада.Конечно, можно попытаться подкупить Китай каким-нибудь торговым соглашением, но в Китае уже хорошо знают этому цену, так как огромное количество китайских компаний уже находятся под санкциями только из-за того, что составляют конкуренцию компаниям западным. Китай не верит Западу, и сейчас уже ничто не сможет это изменить. И в очередной раз автором такого геополитического фиаско является сам Запад. Из-за своей врожденной страсти к доминированию в мире, высокомерия и наглости.
США
Запад
Китай
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