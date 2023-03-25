Мир 25 марта 2023, 23:28 Санкции против России подтолкнули ее к укреплению связей с Китаем — Калын Представитель Эрдогана Калын: санкции против России подталкивают ее укреплять связи с КНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад сделал серьезный просчет, когда решил вводить санкции против России. Эти шаги подтолкнули Россию в сторону укрепления связей с Китайской Народной Республиков. Об этом в эфире телеканала NTV Haber заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мне кажется, что западные страны плохо проанализировали события на Востоке. Санкции толкают Россию в сторону Китая», — рассказал Калын.

Реклама

Представитель Эрдогана напомнил, что ранее Запад всегда говорил о необходимости разделить Россию и Китай, а также называл КНР «реальной опасностью». При этом политики не смогли предугадать, что их шаги напротив сплотят две державы.

По мнению журналистов издания American Thinker, США оказались в невыигрышном положении и не смогут победить во второй холодной войне против России и Китая. Авторы статьи отметили, что рейтинг американского президента Джо Байдена почти в два раза ниже, чем у российского лидера Владимира Путина. Китайцы также очень доверяют своему правительству, отметило издание.