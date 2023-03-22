Мир 22 марта 2023, 13:29 Запад взбесился из-за собственной ошибки. Лукашенко — о реакции на сближение России и Китая Глава Белоруссии Лукашенко: Запад взбесился, потому что сам сблизил Россию и Китай РИА «Новости»

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Коллективный Запад негативно воспринял визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что понял, что сам подтолкнул их к сближению. Против такого союза выстоять не получится, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся», — объяснил он.

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Белорусский президент сказал, что западные страны собственными руками сделали все для объединения обладающей ядерным оружием, богатой ресурсами и космическими технологиями России с настолько же мощным, имеющим большой людской ресурс и планы на будущее Китаем.

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В администрации президента России ранее не удивились негативной реакции Запада на визит китайской делегации с 20 по 22 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал освещение переговоров в недружественном ключе ожидаемым и опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что Си Цзиньпин не предлагал нарастить поставки отечественного газа.