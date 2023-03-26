Мир 26 марта 2023, 07:59 СМИ призвали США подготовиться к ответным мерам из-за растущего альянса России с Китаем WP: США должны подготовиться к ответным мерам из-за растущего альянса России и Китая РИА «Новости»

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Соединенным Штатам и их союзникам стоит приготовиться к ответным мерам на укрепляющийся альянс России и Китая, считают авторы материала в газете The Washington Post. Журналисты предупредили, что происходящее может сильно повлиять на миропорядок.

«Растущий альянс между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками Америки способен изменить мировой порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям», — подчеркивается в статье.

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По мнению авторов, Китай делает с США то же, что США предпринимали против СССР в 1970-х, когда «разыграли китайскую карту» и противопоставили КНР и СССР. Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал, что теперь Китай готов разыграть «российскую карту», чтобы противостоять США. По мнению журналистов, Китай считает, что Соединенные Штаты пытаются «окружить его и сдержать его экономический и военный подъем».

Журналисты предположили также, что Запад может попытаться убедить Си повлиять на Россию, чтобы добиться завершения конфликта на Украине.