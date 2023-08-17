Мир 17 августа 2023, 13:39 Неуловимая европенсия. Страны Евросоюза поднимают планку для стариков Политолог Оленченко: повышение пенсионного возраста поможет экономике ЕС Freepik

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Евросоюз, судя по всему, собирается поднять пенсионную планку. Теперь выход на заслуженный отдых станет возможен лишь после 70 лет. Это поможет государству восстановить баланс населения и снизить расходы на льготы для пенсионеров. А главное — можно будет и дальше содержать всех пришлых иждивенцев, что живут на пособия за счет налогов европейцев.

Пенсию для европейцев отодвинули

Страны Евросоюза начинают процесс повышения пенсионного возраста. Начало этой кампании стартовало еще в разгар пандемии, с конца 2020 года. Скорее всего, скоро европейцам придется трудиться до 74 лет.

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Пионером стала Греция, где для некоторых категорий граждан уже утвердили программы занятости после 70 лет. Однако пока в стране еще действуют прежние нормы выхода на пенсию в 67 лет при минимальном 15-летнем стаже.

Поднятие пенсионного возраста до 64 лет во Франции сопровождалось массовыми беспорядками и акциями протеста недовольного населения, которые перешли в откровенные погромы тысяч магазинов, торговых центров и банков. Общий ущерб составил более миллиарда евро.

Европа стремится к балансу

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в разговоре с «360» отметил, что повышение пенсионного возраста в ЕС имеет много разных граней.

Если говорить о финансовом аспекте, то до настоящего времени в Евросоюзе была проблема соотношения его пенсионного населения и трудовых резервов — тех людей, которые активно работают. Баланс обычно считается один к одному, но в Европе он был нарушен, там на одного работающего приходилось примерно два пенсионера. Владимир Оленченко

Эксперт уточнил, что новая реформа, видимо, ставит цель уравнять этот баланс, чтобы приблизить соотношение работающих и официальных пенсионеров к 50 на 50. И это вполне реально: есть страны, где количество трудящихся даже превышает число тех, кто наслаждается заслуженным отдыхом.

Правительствам нужны «длинные деньги»

Оленченко рассказал, что практически во всех странах Евросоюза существуют пенсионные фонды, куда работающие обязаны вносить деньги. Все организовано примерно так же, как и в России: есть обязательные выплаты на медицинскую страховку и добровольные взносы.

«Деньги, которые аккумулируются в пенсионных фондах, обычно называются „длинными“: их можно использовать очень продолжительное время. Это не то, что депозит в банке. И я не исключаю, что реформа — один из шагов по увеличению массы „длинных денег“», — сказал эксперт.

Он пояснил, что благодаря этому средства можно будет заимствовать, побуждая пенсионные фонды либо вкладывать свои деньги в ценные бумаги, либо делать какие-то иные конкретные инвестиции.

Меньше пенсионеров — больше экономии

Еще одной причиной пенсионной реформы могли стать иммигранты разного толка, отметил Оленченко. Европейский союз перенасыщен «гостями», которые стараются жить за счет этих стран, получая пособия. Это порождает серьезный дефицит финансов.

Не хочу сказать, что повышение пенсионного возраста — это главный источник содержания иммигрантов, но, безусловно, он будет использован. Также тут играет роль и физиологический момент: сейчас европейское население, да и в мире в целом, трудоспособно более продолжительный период времени, чем это было ранее. Владимир Оленченко

По словам эксперта, идея выхода на пенсию в 74 года еще до пандемии была успешно апробирована в Швейцарии.

Кроме того, возникает много разных нюансов: работающий человек имеет другое налогообложение и другие социальные обстоятельства, отличные от пенсионеров, которые к тому же пользуются различными льготами.

«Это будет серьезная экономия для государства. Например, когда в ЕС были астрономические цены на газ, электричество, то государства в большинстве случаев доплачивали. Это касалось в том числе и пенсионеров. А если их будет меньше, значит, меньше выплаты», — сказал Оленченко.

Эксперт добавил, что Евросоюз пошел по пути самоограничения из-за режима антироссийских санкций. Однако такая политика бумерангом отразилась на экономическом положении населения Европы.