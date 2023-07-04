Мир 04 июля 2023, 03:43 Подсчитан объем убытков от беспорядков во Франции Глава союза предпринимателей Франции де Безье: ущерб от беспорядков превысил 1 млрд евро Pxhere

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Убытки от беспорядков во Франции оцениваются в сумму, превышающую миллиард евро, и это «без учета потерь в туризме». Такую цифру озвучил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в интервью изданию Le Parisien.

«Пока рано говорить о точных цифрах, но речь идет о более миллиарда евро, не считая ущерба в сфере туризма», — сказал он.

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Глава союза предпринимателей страны отметил, что полностью разграблены свыше 200 торговых предприятий, уничтожено 300 банковских отделений, повреждены 250 киосков.

Массовые погромы во Франции начались 27 июня, когда 17-летний подросток стал жертвой полицейского за неповиновение. Люди вышли на улицы и начали нападать на дома чиновников, разбивать витрины магазинов и поджигать автомобили. В массовых беспорядках участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь.

На этом фоне репутация Франции в мире начала серьезно страдать. Из-за ситуации визит в Париж уже отметил король Великобритании Карл III. А сам президент Франции Эммануэль Макрон вынужден отменять запланированные зарубежные поездки. «360» разбирался, чем эти протесты обернутся для страны и как власти планируют их подавлять.