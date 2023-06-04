Мир 04 июня 2023, 15:03 Власти Франции опубликовали декреты о повышении пенсионного возраста Декреты о повышении пенсионного возраста до 64 лет части рабочих опубликовали во Франции РИА «Новости»

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Правительство Франции обнародовало декреты о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет для представителей ряда профессий. Власти страны предложили ужесточить условия выхода на пенсию для пожарных, сиделок и некоторых других работников. Документы опубликовал официальный вестник республики Journal officiel de la République française.

Декреты затронули несколько статей закона о социальном финансировании на 2023 год. Французские власти предложили повысить с 62 до 64 лет возраст выхода на пенсию для «активных госслужащих» и «сверхактивных госслужащих». Речь идет о пожарных, сиделках, полицейских, авиадиспетчерах и тюремных охранниках.

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Для представителей этих профессий оставили возможность стать пенсионерами раньше, однако для этого нужно иметь стаж работы не менее 43 лет. Для тех, кто начал свою трудовую карьеру в раннем возрасте, опубликовали сводную таблицу, при помощи которой можно рассчитать сроки выхода на пенсию.

Реформа вызвала волну негодования среди жителей страны. На 6 июня наметили масштабные акции протестов. В них примут участие около 600 тысяч французов.