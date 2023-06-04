Мир 04 июня 2023, 01:27 Около 600 тысяч человек выйдут во Франции на манифестацию против пенсионной реформы Figaro: на акции протеста 6 июня во Франции ожидается около 600 тысяч участников РИА «Новости»

Читать 360tv в

На акциях протеста против пенсионной реформы во Франции ожидается около 600 тысяч человек. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

«Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительной оценке, в акциях примут участие от 400 до 600 тысяч французов, в Париже на манифестации ожидается до 70 тысяч участников. Также не исключено присутствие радикально настроенных граждан.

Манифестанты проследуют от эспланады Инвалидов до площади Италии. Это будет 14-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы с момента ее утверждения.

Согласно документу, минимальный возраст выхода на пенсию в стране подняли с 62 лет до 64 лет. Смысл этого законопроекта подразумевает, якобы, омоложение нации, потому что увеличение пенсионного возраста — это увеличение активной части жизни.