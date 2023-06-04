04 июня 2023, 01:27
Около 600 тысяч человек выйдут во Франции на манифестацию против пенсионной реформы
Figaro: на акции протеста 6 июня во Франции ожидается около 600 тысяч участников
На акциях протеста против пенсионной реформы во Франции ожидается около 600 тысяч человек. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.
«Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций», — говорится в сообщении.
Реклама
По предварительной оценке, в акциях примут участие от 400 до 600 тысяч французов, в Париже на манифестации ожидается до 70 тысяч участников. Также не исключено присутствие радикально настроенных граждан.
Манифестанты проследуют от эспланады Инвалидов до площади Италии. Это будет 14-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы с момента ее утверждения.
Согласно документу, минимальный возраст выхода на пенсию в стране подняли с 62 лет до 64 лет. Смысл этого законопроекта подразумевает, якобы, омоложение нации, потому что увеличение пенсионного возраста — это увеличение активной части жизни.
Пенсия
Франция
Реклама
Реклама