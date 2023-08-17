Общество 17 августа 2023, 09:56 «Контрольный выстрел». Пенсионный возраст до 74 лет начали повышать во всех странах Европы Греческий политик Мариас заявил о росте пенсионного возраста до 74 лет в Европе Unsplash

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Европейские страны начали повышать пенсионный возраст до 74 лет. Одной из первых стран, сделавшей шаги в этом направлении, стала Греция. Власти страны согласовали программы занятости для определенных категорий граждан. Об этом сообщил экс-депутат Европарламента, председатель партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас. Его слова привело РИА «Новости».

Мариас уточнил, что процесс изменения пенсионного возраста затронул всю Европу. Однако эту меру планировали ввести еще в разгар пандемии, с конца 2020 года. По словам политика, 13 октября Совет Евросоюза представил решение 2020/1512 «О руководящих принципах политики занятости государств-членов». Его обнародовали 19 октября 2020 года в Официальном журнале ЕС.

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«Это был „контрольный выстрел“ по пенсионным правам трудящихся», — подчеркнул политик.

Мариас подчеркнул, что изменения в пенсионном законодательстве должны основываться на сокращении гендерного пенсионного разрыва, продлении трудовой жизни, а также на стратегии активного старения.

На данный момент в Греции продолжили действовать старые установки возраста выхода на пенсию в 67 лет. Минимальный страховой стаж должен составлять 15 лет, или 4,5 тысячи рабочих дней. Но право на полную пенсию имеют граждане, чей возраст достиг 62 лет, а страховой стаж превысил 40 лет, или 12 тысяч рабочих дней.

Во Франции пенсионный возраст подняли с 62 лет до 64 лет. Власти аргументировали такое решение омоложением нации за счет увеличения активной части жизни. Однако жители республики оказались против таких изменений. Французы провели порядка 15 общенациональных акций протеста против пенсионной реформы.